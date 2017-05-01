Тетяна РОЗДОЛЬСЬКА. Відьми
Важкими кроками жандарма,
Із «керосинкою» в руках
Іде до церкви чорна дама
І за собою веде жах
Важка спідниця вщент промокла
Прилипла до щоки вуаль
Вона – неначе меч Дамокла
І, в той же час, Святий грааль
Волосся зміями звилося
Сивіше місяця вночі
А очі… В них мов розвелося
Рухливе полум’я свічі
Вода стікає із покрівель.
Ридають вікна, ліхтарі,
Ридає небо збагровіле,
Пульсують блискавки вгорі
А в церкві людно, неспокійно
Отець Давид читає вслух
Дітей ховають безнадійно
Хто – за святих, хто – за кожух
І от, ввірвалися крізь двері
Холодний вітер із дощем.
І дама, чорна, як холера
Ступила в божий дім мигцем
Дихнули жахом прихожани,
Отець Давид замовк і зблід.
Бо кожен крок чумної дами
Мов покриває серце в лід.
Вона звела кістляві пальці,
Звільнила їх від рукавиць
Та покрутилась, наче в танці,
Шукаючи поміж тих лиць
Одне-єдине янголятко.
Щоб не припало з страху ниць
Бо так, в відьомському порядку,
Собі шукають учениць.
І дійсно, гордо і безстрашно
У світлі свічки та ікон
Стоїть собі та бідолашна,
Так непохитно, як закон.
Взяла за ручку чорна дама
Найсміливішу із діток
Поцілувала, наче мама
Цілунком-пострілом в висок
«Ходи зі мною, не лякайся, –
Та й потягнула до дверей, –
Пройдуть роки, не сумнівайся,
І ти повернеш до людей.
Як я, ти вийдеш зночі в місто,
Як я, до церкви добредеш,
Як я, ти зайдеш урочисто
Й собі заміну там знайдеш»
А поки до міської брами
Із «керосинкою» в руках
Від церкви йшли дві чорні дами
І за собою вели жах…