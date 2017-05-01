Важкими кроками жандарма,

Із «керосинкою» в руках

Іде до церкви чорна дама

І за собою веде жах

Важка спідниця вщент промокла

Прилипла до щоки вуаль

Вона – неначе меч Дамокла

І, в той же час, Святий грааль

Волосся зміями звилося

Сивіше місяця вночі

А очі… В них мов розвелося

Рухливе полум’я свічі

Вода стікає із покрівель.

Ридають вікна, ліхтарі,

Ридає небо збагровіле,

Пульсують блискавки вгорі

А в церкві людно, неспокійно

Отець Давид читає вслух

Дітей ховають безнадійно

Хто – за святих, хто – за кожух

І от, ввірвалися крізь двері

Холодний вітер із дощем.

І дама, чорна, як холера

Ступила в божий дім мигцем

Дихнули жахом прихожани,

Отець Давид замовк і зблід.

Бо кожен крок чумної дами

Мов покриває серце в лід.

Вона звела кістляві пальці,

Звільнила їх від рукавиць

Та покрутилась, наче в танці,

Шукаючи поміж тих лиць

Одне-єдине янголятко.

Щоб не припало з страху ниць

Бо так, в відьомському порядку,

Собі шукають учениць.

І дійсно, гордо і безстрашно

У світлі свічки та ікон

Стоїть собі та бідолашна,

Так непохитно, як закон.

Взяла за ручку чорна дама

Найсміливішу із діток

Поцілувала, наче мама

Цілунком-пострілом в висок

«Ходи зі мною, не лякайся, –

Та й потягнула до дверей, –

Пройдуть роки, не сумнівайся,

І ти повернеш до людей.

Як я, ти вийдеш зночі в місто,

Як я, до церкви добредеш,

Як я, ти зайдеш урочисто

Й собі заміну там знайдеш»

А поки до міської брами

Із «керосинкою» в руках

Від церкви йшли дві чорні дами

І за собою вели жах…