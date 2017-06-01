Юрій ОРЛОВСЬКИЙ. Потяг завіз нас кудись не туди…
Потяг завіз нас кудись не туди,
Такі автономні і горді,
Запропонуєш ковтнути води?
Ні, дякую, боляче в горлі.
Дерева великі й малі за вікном
минають. А ми все про станції.
Де і коли? Та малиновим тлом
сонце вмирає. А в нас є абстракції.
Мчали обидва смикнути стоп-кран.
Вітаю. Ну ось доторкнулися.
Хай вибачить Дарвін, наш предок – баран,
Ми з ним в ДНК перетнулися.
Гонор загнав нас чорт знає куди,
Це фальш на важливім акорді,
Не переймайся, я вип’ю води,
Та що ж, як агонія в горлі…
коментарі
Так тонко і сильно. Ніби градація із слів вимальовує той стан. Браво