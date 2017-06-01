Потяг завіз нас кудись не туди,

Такі автономні і горді,

Запропонуєш ковтнути води?

Ні, дякую, боляче в горлі.

Дерева великі й малі за вікном

минають. А ми все про станції.

Де і коли? Та малиновим тлом

сонце вмирає. А в нас є абстракції.

Мчали обидва смикнути стоп-кран.

Вітаю. Ну ось доторкнулися.

Хай вибачить Дарвін, наш предок – баран,

Ми з ним в ДНК перетнулися.

Гонор загнав нас чорт знає куди,

Це фальш на важливім акорді,

Не переймайся, я вип’ю води,

Та що ж, як агонія в горлі…