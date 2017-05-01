Христина ХОМЕНКО. Вуки продукують щастя…
Вуки продукують щастя
За станками з миру й спокою.
Єднають звірів червоними нитками
Польського бусу ПКС Берлін – Ополє.
Вуки майстри свого діла
Здається, вони не роблять помилок,
Взагалі ніколи.
Шукають холодних дівчаток
Як базовий матеріал для роботів
Доби пост-колоніального застою.
В долонях Вєра ховає горе
За плечима крила болю.
Жодної безпеки і взаємності.
Лише прозора сукня
Й знімки з Вуками
Під час фальшивого двобою.
Продуковане щастя тягнеться,
Як липка чорна траса
До Gluck Straße*.
Поєднуючи війну з виборами,
Розпад Євросоюзу
з серійним номером
у звірячому паспорті.
Ода демократії,
На найвищій ноті свободи –
Олє, олє!
Вєра холоне,
Її не треба поєднувати.
Вуки спантеличено
Спочатку відносять її до звірів,
Потім до обслуговуючого персоналу,
І, на сам кінець, до свого рівного строю.
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*Gluck Straße – вулиця Щастя (нім.)