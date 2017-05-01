Вуки продукують щастя

За станками з миру й спокою.

Єднають звірів червоними нитками

Польського бусу ПКС Берлін – Ополє.

Вуки майстри свого діла

Здається, вони не роблять помилок,

Взагалі ніколи.

Шукають холодних дівчаток

Як базовий матеріал для роботів

Доби пост-колоніального застою.

В долонях Вєра ховає горе

За плечима крила болю.

Жодної безпеки і взаємності.

Лише прозора сукня

Й знімки з Вуками

Під час фальшивого двобою.

Продуковане щастя тягнеться,

Як липка чорна траса

До Gluck Straße*.

Поєднуючи війну з виборами,

Розпад Євросоюзу

з серійним номером

у звірячому паспорті.

Ода демократії,

На найвищій ноті свободи –

Олє, олє!

Вєра холоне,

Її не треба поєднувати.

Вуки спантеличено

Спочатку відносять її до звірів,

Потім до обслуговуючого персоналу,

І, на сам кінець, до свого рівного строю.

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*Gluck Straße – вулиця Щастя (нім.)