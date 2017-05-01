Ірина МОРОЗОВА. Хата
Ніч, тиша, тільки темні тіні,
Що ходять тихо коло хати.
І сови з круглими очима
Прийшли тут спокій колисати.
Пустеля дика серед двору,
Що вже поріс чагарниками.
Коли ж була жива ти, хато,
І хто тут мешкав під дахами?
Дрімає стомлена черешня,
Схилила віти до травиці
І тільки совам, тільки совам
З очима круглими не спиться.
Торкнеться вітер тихо вітів
Залопотять вони тривожно.
І озоветься гірким стоном
Оселя, що давно порожня.
Вікно без шибки прочинилось
Завіса плещеться під вітром.
І ходять тіні тихим двором
Такі ж, як вітер не помітні.
І навіть ніч немов темніша
Над хатою не блимнуть зорі.
І ніби привиди дерева
Стоять старечі і суворі.
В дверях прочинених здається
Сама мара за мить постане.
І кажани летять під стріху
Життя шукають заблукане.