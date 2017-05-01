Ніч, тиша, тільки темні тіні,

Що ходять тихо коло хати.

І сови з круглими очима

Прийшли тут спокій колисати.

Пустеля дика серед двору,

Що вже поріс чагарниками.

Коли ж була жива ти, хато,

І хто тут мешкав під дахами?

Дрімає стомлена черешня,

Схилила віти до травиці

І тільки совам, тільки совам

З очима круглими не спиться.

Торкнеться вітер тихо вітів

Залопотять вони тривожно.

І озоветься гірким стоном

Оселя, що давно порожня.

Вікно без шибки прочинилось

Завіса плещеться під вітром.

І ходять тіні тихим двором

Такі ж, як вітер не помітні.

І навіть ніч немов темніша

Над хатою не блимнуть зорі.

І ніби привиди дерева

Стоять старечі і суворі.

В дверях прочинених здається

Сама мара за мить постане.

І кажани летять під стріху

Життя шукають заблукане.