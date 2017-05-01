Леся ЯСИНЕЦЬКА-ЄГОРОВА. Тобі не зрозуміть
Не тисни чорне небо своєю самотою
іди до бога свойого
тобі він ближче ніж мені
а я чекатиму
може тебе почує він
а може вдасть що справ багато
й відвернеться на мить
а ти пропаща вже душа
щемить у грудях
серце плаче
тобі не зрозуміть…
у той невідворотній день
ти теж похмуреє було
стояло відсторонено стіною
і безнадійно споглядало гріх мій
а може через тебе бог не чув мої молитви
а може з богом ви побились об заклад
тепер ось хмуришся із програшу свого
ще маю час
тоді ж прийде по мене він
а поки що з тобою поговорю
пече у грудях
важко дихать
тобі не зрозуміть…
ті спомини ятрять мене щодня
я бачу тіло бездиханне мертве
я вбив його!
ненавиджу себе за це
ненавиджу я цю війну
але ж тобі не зрозуміть…
він був у тій війні по інший бік
вождям своїм він свято вірив
не вбив би я його то вбив би мене він
якби ж я повернувсь туди
я б кинув зброю долі
всміхнувся би йому
закрив би очі й мовив
стріляй! земне життя ніщо
цить! небо народжене в печалі
мовчи в неспокої своїм
я чую кволі кроки за спиною
щемить у грудях
серце плаче
тобі не зрозуміть…