Анатолій МАРУЩАК. Прогулянка по життю у готичному місті
Люди думали, що герой скинув кайдани, а насправді він їх загубив,коли дивився, як орел дратує крилом піднебіння неба. Вибору не було, і він повів людей за собою,і навчився жити без кайданів. Він дивився на сонце,як вміють тільки орли – око в око. Він довго йшов і вийшов на пенсію. Він був звичайного зросту, але, коли піднімав руку до сонця, наставало затемнення острова. Одного разу рука не опустилась, і він закам’янів – перетворився на пам’ятник. Відтоді навіть орел не міг опустити тінь на острів. А люди час від часу згадували сильну руку героя і ховались в тіні спогадів. Чомусь у такі хвилини вони чули дзвін старих кайданів, які скинули… чи загубили…
Я пішов далі, де міст залізний штовхає бетонне місто. Вже 125 років. А воно – ні з місця, від річки – ні кроку. Мосту не вистачає сили чи росту. Він старіє, а місто стає монстром. Людина стрибає у річку від безвиході або з переляку, так рве гичку в останньому рейсі якір. Рибалка сома подужав, крючком зачепив за зябра. Місто – союз байдужих до оранки зябу. Сто миль пролетів повітряний змій і зачепився стрічкою, наче шарфом. Сніг пішов ранній, схожий на міль, що, поснідавши светром, вилетіла із шафи. Весілля яскраві і сухозлоті: десять фужерів розбили за два тости. Місто – це союз самотніх, які часто ходять у гості. Міст не запам’ятовує лиця, він тільки здригається від крику осіннього самовбивці.
Найбільше букв в останньому крику. Букв так багато, що їх ніде діти. Вони зливаються в один непотрібний артикль, вони наближають кінець світу. Крик зрозумілий без зайвих тлумачень, без сурдоперекладу і безкінечних титрів. Пустельна зморшка в пісках гарячих – це крик дощу, що розбивсь в повітрі. Крик подих і вдих розчавив і перетворивсь на моє мовчання. Тихше…тихше…За мостом мене зачекався рикша.
До крові, до сутінків
скусаний кусень.
Не око – щока
одиноко сльозиться.
Подумалось:
предки мої – індуси,
А я – потомственний раб-візниця.
На жаль – не раджа,
а звичайний рикша.
Своєю вважаю
будь-яку ношу.
Я ноги давно
продав нуворишам,
Душі не продам
ні за які гроші.
Назавжди потрапив
до кола скрути,
Себе навік
загубив в дорозі.
Я – рикша, який
до візка прикутий,
Який зупинитись
уже не в змозі.
Я – рикша,
я людям усім – поводатар
На вулицях міста,
а також у горі.
Біжу,
допоки ще бігти варто,
Допоки кров
Не застрягла в горлі.
На грішних
дивиться сам Всевишній,
Він має з нами
чимало спільного.
Якщо розібратись,
Він також – рикша,
Але по всесвітній лінії.
Я озирнувся
на мокру тишу,
на пізні вишні –
нема нікого.
В усьому світі
один Всевишній…
Сьогодні рикша
везтиме Бога.
Важко відділити молитву від ікони, Брокґауза від Ефрона, тебе від мене, і голуба від фронтону, і слово від Олександра Меня. Мій крок не відірвати від міста. Бордюр, як сходинка на п’єдестал, на якому немає першого місця, а я на вічність уже відстав. Світлофор навпроти влаштовує паніку: людина лежить на «зебрі», а зебрі хочеться в Африку до друга – горбатого зебу, що на гербі Ботсвани[1] або у савані дикій дивитись на хмари, що наче лазанья пластами стікають у ріки. Вечір – в один подих, кохання – в один крик, собаку ведуть на подіум, а подіум кудись зник. Художник втілює мрію Ван Гога: малює пейзаж при зірках, і замість прямої дороги виходить зиґзаґ, який упирається в залишки сну, а я у китайську стіну.
Треба бути китайцем,
щоб так вихвалятись камінням
і щоб мур будувати століття
без зайвих стогнань,
треба жити в далекі віки
і на сході,як мінімум,
щоб з’явилась вона –
ця Велика китайська стіна.
Треба бути євреєм,
щоб так у каміння повірити
і записки встромляти в шпарини
з благанням «Почуй!».
Пам’ятати про храм,
Не забути про Каїна з Іродом
І молитись без сліз
під старою Стіною Плачу.
Як об стінку горохом,
дрібнотою стукають градини,
за стіною плачу
я у Господа на видноті.
За стіною дощу
на друзки розлетілася райдуга.
І упала стіна,
що просила мене відійти…
[1] На гербі Ботсвани зображено двох зебр і голову зебу.