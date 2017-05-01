Євген ОНОФРІЙЧУК. Обмін
Я вп’яте чи вшосте прийшов в дім мерців.
Серед ночі босоніж ходив кладовищем.
Споглядав на хрести, плити могильні.
Дивився на тінь свою в променях ночі.
Шукав те, що не бачуть людські очі.
Чекав я годину, і дві я чекав,
Аж доки час півночі вже не настав.
Місяць в зеніті, свічка в руці
Я сиджу на вологій траві.
Чирк запальнички – свіча запалала.
Скакаюча тінь на могилу упала.
– Здраствуй мій друже, – сказала вона.
Я стрепенувся, мурашки по спині.
– Тебе я покликав говорить нині.
– Питай ти скоріш і вшивайся хутчій.
Інакше потрапиш в руки Малій. –
Він витягнув руку з могильной плити,
Вказав у бік старого хреста.
– Ориська вже знає, що ти тут ходив.
Тож начувайся, побійся Христа.
– З Хазяйкою сам я, дозволь розберуся.
Ти краще скажи мені як тут опинився?
Не мав же ти права тут будь хоронений.
Ти вісильник, чи ж потопельник?
– Тобі яке діло хто я такий?
Мене не оживиш ти всеодно.
– Звісно у цьому ти правий,
але мінятися можна…
Мені все одно.
Ззаду, з-за спини я відчув льоду дотик.
– Милий, навіщо до мене прийшов ти?
Я розвернувся, побачив дівчину.
Світилась вона, була вся в павутинні.
– Хочу до тебе. Не можу вже жить.
– Так ось, що я повинен зробить!!!-
Крикнула тінь й засміялась щосили.
– Добре, давай! Орисю, помилуй.
Я погляд перевів з красуні на тінь,
Дістав довгий ніж і провів по руці.
Капнула кров на могилу – я впав.
Зникла з могильного каменя тінь.
Сонце на горизонті з’явилось.
Потойбічне подружжя
Під землею сховалось.
Біля могили встав чоловік.
Тіло моє від п’яток до вік.
– Дякую хлопче за дане життя.
Знайду винуватця через якого вмер я.
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