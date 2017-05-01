Відома українська поетка Леся Мудрак проведе майстер-клас у Кременчуці
ЩО: “LitSpace”. Школа літмайстерності.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ГІСТЬ – відома сучасна українська поетка Леся Мудрак (Lesia Mudrak) – проведе майстер-клас “Основи віршування для початкуючих авторів” і прочитає присутнім власні твори!
ДЕ: Відділ абонементу ЦМБ ім. М. Горького (вул.Соборна, 11)
КОЛИ: 18 червня, 16:00
ВХІД НА ВСІ ЗАХОДИ ВІЛЬНИЙ.
УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ БЕЗКОШТОВНА.
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Проект «LitSpace» від арт-групи “Творчий Кременчук” реалізується в рамках конкурсу соціальних проектів “AC pitching Kremenchuk” за сприяння управління у справах сім’ї, дітей та молоді Кременчуцької міської ради та ГО “Культурний діалог” при фінансовій підтримці Британської Ради в Україні.
Проект має на меті створення можливостей для інтелектуального і духовного розвитку громади міста через просування сучасної літератури та ідей активного читання шляхом створення і розвитку міжрегіональних заходів за участі молодих літераторів України.
«LitSpace» – будь у вирі літературних подій!
Ми пропонуємо вам насичену програму на найближчі чотири місяці:
– школа літературної майстерності;
– нові знайомства;
– виступи відомих письменників;
– можливість бути надрукованим;
– літературники та слеми!
Приєднуйся!
Проект буде реалізовано з Червня по Вересень (інформація додаватиметься щомісяця).
Вдячні за афішу Тарасові Коеку!