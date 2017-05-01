ЩО: “LitSpace”. Школа літмайстерності.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ГІСТЬ – відома сучасна українська поетка Леся Мудрак (Lesia Mudrak) – проведе майстер-клас “Основи віршування для початкуючих авторів” і прочитає присутнім власні твори!

ДЕ: Відділ абонементу ЦМБ ім. М. Горького (вул.Соборна, 11)

КОЛИ: 18 червня, 16:00

ВХІД НА ВСІ ЗАХОДИ ВІЛЬНИЙ.

УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ БЕЗКОШТОВНА.

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Проект «LitSpace» від арт-групи “Творчий Кременчук” реалізується в рамках конкурсу соціальних проектів “AC pitching Kremenchuk” за сприяння управління у справах сім’ї, дітей та молоді Кременчуцької міської ради та ГО “Культурний діалог” при фінансовій підтримці Британської Ради в Україні.

Проект має на меті створення можливостей для інтелектуального і духовного розвитку громади міста через просування сучасної літератури та ідей активного читання шляхом створення і розвитку міжрегіональних заходів за участі молодих літераторів України.

«LitSpace» – будь у вирі літературних подій!

Ми пропонуємо вам насичену програму на найближчі чотири місяці:

– школа літературної майстерності;

– нові знайомства;

– виступи відомих письменників;

– можливість бути надрукованим;

– літературники та слеми!

Приєднуйся!

Проект буде реалізовано з Червня по Вересень (інформація додаватиметься щомісяця).

Вдячні за афішу Тарасові Коеку!