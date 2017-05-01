Туди не ходять більше кораблі,

І осторонь тримаються надії.

Як згаслі вогнища забутої землі,

Поринули у небуття месії.

Кити торкаються плавцями ран Землі,

Рятують співами людей від горя.

Іржаві якорі застрягли у сухій золі,

Заглибилися у крихкі судини моря.

Лернейська гідра – предтеча інквізиції,

Стікатиме отрутою, в’їдатиметься в мох.

Тремтітиме безсмертям композиції,

Звучатиме крізь теплоту усіх епох.

Іраклій поки що тримає небо,

Ховає сонце від нетямних хижих лап.

Така собі тотожність до тебейського плацебо,

Рятує з джунглів в металеве царство мавп.