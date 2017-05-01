Аня МОРРІСОН. Туди не ходять більше кораблі…
Туди не ходять більше кораблі,
І осторонь тримаються надії.
Як згаслі вогнища забутої землі,
Поринули у небуття месії.
Кити торкаються плавцями ран Землі,
Рятують співами людей від горя.
Іржаві якорі застрягли у сухій золі,
Заглибилися у крихкі судини моря.
Лернейська гідра – предтеча інквізиції,
Стікатиме отрутою, в’їдатиметься в мох.
Тремтітиме безсмертям композиції,
Звучатиме крізь теплоту усіх епох.
Іраклій поки що тримає небо,
Ховає сонце від нетямних хижих лап.
Така собі тотожність до тебейського плацебо,
Рятує з джунглів в металеве царство мавп.