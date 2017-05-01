Лілія ВОЙТКІВ. Світанок
міріади коників-стрибунців
ціляться тобі в руки
ціляться тобі в ноги
з руки чи ноги ти їх струсиш
а в груди вони провалюються
не личить дівчині у своїх 20
мати таку пустку в грудях
я піду за тобою
ти розкажеш мені
про отого першого другого третього
четвертого п’ятого годі вже
ти любиш про них говорити
єва теж любила яблука
і герасим любив му-му
знаю чому ти схиляєш голову мені на плече
знаю чому ти граєшся з моїм волоссям
мабуть я той самий
СВІТАНОК
до біса красиве слово
коли сонце відбивається від озера
у якому потонули міріади коників-стрибунців