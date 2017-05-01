Лілія ВОЙТКІВ. Світанок

міріади коників-стрибунців

ціляться тобі в руки

ціляться тобі в ноги

з руки чи ноги ти їх струсиш

а в груди вони провалюються

не личить дівчині у своїх 20

мати таку пустку в грудях 

 

я піду за тобою

ти розкажеш мені

про отого першого другого третього

четвертого п’ятого годі вже

ти любиш про них говорити

єва теж любила яблука

і герасим любив му-му

 

знаю чому ти схиляєш голову мені на плече

знаю чому ти граєшся з моїм волоссям

мабуть я той самий

 

СВІТАНОК

до біса красиве слово

коли сонце відбивається від озера

у якому потонули міріади коників-стрибунців

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