Людмила ВЕСЕЛА. А під стомленим сонцем…
а під стомленим сонцем ще серпень запечений висне
в склепах саду його перезріло красиве й корисне
під безоднею неба вовтузиться світ комашино
а із дівчинки літньої спішно втікає дитина
та – вчорашня – іще свого скейта сідлатиме вперше
у сусідськім саду обриватиме чорні черешні
безтурботно здуватиме в небо кульбаб парашутики
в тихий присмерк села де чекає вечірню маршрутку
і вертатимуть з нею додому розбиті коліна
перший біль перший сум і розгойдані плеса осінні
і пливтиме за нею ріка що словами говорить
того хлопця який повернувся додому ще вчора
ну а дівчинка завтрашня міряє джинсики рвані
скоро – сірий рюкзак/сірі будні і рано-вставання
шурхіт листя/уроки/кімнати дитячої пристань
день чекань СМС із близького-далекого міста
а для друзів у стрічці новин під вигадливим ніком
викладає світлини – цей спалах останніх канікул
загорнувшись у плед вона так і засне у навушниках
ти утіш її Боже
чи краще до завтра не руш її