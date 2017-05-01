Яна ЛІЛЛ. Що прийшло із землі, у землю піде…
(Що прийшло із землі, у землю піде)
Ти ковзаєш пальцями наче гігантська медуза
На прозорих клавішах роздряпаних днів
(Що прийшло із землі, у землю піде)
Із рота сипеться пісок звуків
Я сиджу та слухаю
(Що прийшло із землі, у землю піде)
Як кожен звук розсипаний тобою
Застрягає у голові липким льодяником крові
(Що прийшло із землі, у землю піде)
Бути поруч з тобою
Це як ловити
невидимих метеликів насіння хвої
(Що прийшло із землі, у землю піде)
Танцювати зі своїм відображенням
у дзеркалах
Нанизувати небо на високовольтні дроти
Витоптувати стежку до серцевого нападу
І чути
вдих
видих
вдих
видих
вдих
видих
(Що прийшло із землі, у землю піде)
Жінко-медузо,
Хто у черзі на небо –
вирішує лиш
час,
що вологістю опускається
на чорний ящик твого останнього дому –
чорної труни
з вікнами на останній поверх