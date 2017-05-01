Міжнародна Культурна Асоціація «Академія Літератури, Мистецтва, Просвітництва

IL VOLO E LA VOCE DELLA GRU / ПОЛІТ І КЛИЧ ЖУРАВЛЯ»

В рамках Літературно-Музичного Фестивалю

«МИР & УКРАЇНА»

Проводить 2-й Міжнародний Літературний Конкурс

«МІСТО ПОЕЗІЇ»

для високохудожніх літературних творів в жанрі поезії, чотирма мовами: українською, англійською, італійською, російською.

Девіз Конкурсу:

«Справжня література – ніби надія: не має ні кордонів, ні горизонтів; ані віку, ані забуття», – В. Ж.

Місце і термін проведення: місто Горішні Плавні – Україна

з 1 червня 2017 по 24 серпня 2017 року

Автор ідеї, проекту та засновниця Фестивалю і Конкурсу:

Вероніка Журавель – член Національної Спілки журналістів України; Член-Кореспондент Міжнародної Академії Сучасного Мистецтва – Рим (Італія)

Президент Асоціації «IL VOLO E LA VOCE DELLA GRU / ПОЛІТ І КЛИЧ ЖУРАВЛЯ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС:

1. Мета Конкурсу «МІСТО ПОЕЗІЇ»: висвітлення та об’єднання творчого потенціалу представників різних націй і народів світу на основі дружної співпраці, задля тріумфу миру і всесвітніх принципів універсальної мови Культури і Мистецтва.

2. Конкурс присвячується: розвитку духовної свідомості людини й піднесенню на належну висоту та популяризації сучасної поезії, яка, згідно із чинним Положенням, може бути представлена на міжнародний Конкурс «МІСТО ПОЕЗІЇ» чотирма мовами: УКРАЇНСЬКОЮ, АНГЛІЙСЬКОЮ, ІТАЛІЙСЬКОЮ, РОСІЙСЬКОЮ.

3. В Конкурсі «МІСТО ПОЕЗІЇ» можуть брати участь сучасні автори будь-якої національності та віку, незалежно від їхнього місця чи країни проживання.

4. Літературні поетичні твори можуть бути на різноманітну тематику. Разом з тим не будуть допускатися до участі в Конкурсі «МІСТО ПОЕЗІЇ» твори низької якості та ті, що нестимуть в собі пропаганду насильства і війн, або матимуть нецензурні вислови.

Конкурс має 2 категорії:

· Категорія «А» – Не опублікована ПОЕЗІЯ (максимум 3 вірші, надруковані на аркушах паперу формату А-4);

· Категорія «Б» – Опублікована ПОЕЗІЯ (3 екземпляри опублікованих книг).

5. Міжнародне Літературне Жюрі – із експертів жанрів та мов – розглянувши подані на даний Конкурс творчі доробки та прийнявши остаточне й, не підлягаюче оскарженню рішення, присуджує переможцям нагороди:

– Перше місце: Грошова Премія, (задля часткового покриття шляхових витрат Авторів при поїздці на фінальну церемонію Конкурсу); Почесний диплом Лауреата; художнє читання творів Автора переможця на п’єдесталі поетів в «ДЕНЬ ПОЕЗІЇ» 24-го серпня 2017; публікація творів Автора в засобах масової інформації.

– Друге місце: Почесний диплом; художнє читання творів Автора на п’єдесталі поетів в «ДЕНЬ ПОЕЗІЇ» 24-го серпня 2017 року, публікація твору-переможця в засобах масової інформації.

– Третє місце: Почесний диплом; художнє читання творів Автора на п’єдесталі поезії в «ДЕНЬ ПОЕЗІЇ» 24-го серпня 2017 року.

– Спеціальна нагорода: від В. Журавель – засновниці Проекту «МИР & УКРАЇНА» та міжнародного Конкурсу «МІСТО ПОЕЗІЇ».

6. Мають право брати участь в Літературному Конкурсі і офіційні члени Жюрі, але лише ті, що не були призерами в попередньому, тобто, в I-му Фестивалі «МИР & УКРАЇНА» та багатонаціональному Літературному Конкурсі, який вперше проводився свого часу Культурною Aсоціацією «IL VOLO E LA VOCE DELLA GRU / ПОЛІТ І КЛИЧ ЖУРАВЛЯ” в Італії.

7. Конкурсні твори Категорії: «А» – в 3-х екземплярах – мають бути відправленими в конверті формату А-4 простим поштовим відправленням. (Тобто, не обов’язково надсилати їх рекомендованими листами). Можна і особисто занести їх, (щосереди з 12.00 до 14.00 год.) в конверті та з дотриманням вимог пункту № 8 даного Положення), за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Миру 22, Лекційна зала ЦЕНТРАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ для дорослих.

Або надіслати твори на E-mail: verazhur@yahoo.it листом із позначкою «На Конкурс «МІСТО ПОЕЗІЇ». Твори повинні бути в двох прикріплених до листа файлах, один із яких повинен мати в собі лише поезію (без підпису), а інший – з творами та усіма даними про Автора, (тобто, згідно із п. 8 даного Положення про Конкурс).

8. Задля об’єктивної оцінки надісланих на Конкурс літературних творів, 2 (із трьох) екземплярів не повинні мати на аркушах нічого, окрім Поезії, (тобто мають бути не підписаними та не повинні нести в собі аніяких відомостей про Автора).

Прізвище, Ім’я, по Батькові, а також: поштова адреса, № мобільного телефону, адреса електронної скриньки, стисла літературна, або проста біографія Автора із його власним підписом, повинні бути вказані лише в 3-му екземплярі конкурсних робіт, який має бути поміщений в окремий, менших розмірів, не підписаний конверт. Малий конверт заклеюється і вміщується в великий конверт з 2-ма не підписаними екземплярами Поезії та надсилається за наступною адресою:

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА БІБЛІОТЕКА

КУЛЬТУРНА АСОЦІАЦІЯ «ПОЛІТ І КЛИЧ ЖУРАВЛЯ»

вул. Миру 22

місто Горішні Плавні, Полтавська область, 39806

Початок Літературного Конкурсу «МІСТО ПОЕЗІЇ» 1червня 2017 року.

Закінчення відправлення конкурсних робіт 20 серпня 2017 року

(підтвердженням слугуватиме поштовий штемпель відправлення та дата відправлення E-mail)

9. Згідно із Положенням, подані на Літературний Конкурс «МІСТО ПОЕЗІЇ» творчі доробки не рецензуються і авторам не повертаються.

10. Про результати відбору повідомляються лише ті автори, які будуть номіновані на фіналістів і переможців Конкурсу із наступним розміщенням інформації на порталах соціальної мережі.

11. Урочиста церемонія прокламації й нагородження переможців Конкурсу «МІСТО ПОЕЗІЇ» відбудеться 24-го серпня 2017 в День Незалежності України в місті Горішні Плавні (Україна).

12. Премії, які, згідно з ПОЛОЖЕННЯМ про Конкурс, ані в якому разі не будуть надсилатися по пошті чи на банківські рахунки, мають отримуватися особисто Авторами в процесі заключної урочистої Церемонії, (або, у виключних випадках, довіреними особами Авторів, що мають представити Оргкомітету – перед початком урочистої Церемонії – довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством). Не отримані Премії залишаються в розпорядженні Асоціації й Оргкомітету Фестивалю задля організації наступних культурно-масових заходів і акцій.

13. У випадку недостатнього художнього рівня надісланих на Літературний Конкурс робіт, Міжнародне Літературне Жюрі має право не присуджувати Першої Премії.

14. Участь в Літературному Конкурсі «МІСТО ПОЕЗІЇ» автоматично має на увазі повну згоду учасників з усіма статтями даного ПОЛОЖЕННЯ.