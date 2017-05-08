Аліка ЛУЦКОВСЬКА. Зачаття й забуття
Я і ти
Крик і мовчання
Знайди мене
В пітьмі…
В моїх словах розчарування
Твої ж вуста німі
Як довго ще?
Брехня й зізнання
І байдуже
Навколішках чи птахом в небесах
Моє життя – це покарання
Хто я?
Скажи, бо я загублена в чужих думках
Сховай мене
Нажива і вигнання
Сьогодні я рабиня, завтра – непорушний кат
І так щодня – нове обличчя,
Роздуми й бажання
Моє життя всього лиш циферблат…
З тобою зАвжди –
В смутку і надії
Я наречу тебе «моє дитя»
Ти посміхнешся й затріпочуть вії
Бо, я – твій витвір
Зачаття й забуття
Хто ти?
Натхнення, примха чи страждання?
Та байдуже
Я поштую твоїх мерзот щодня
Мистецтво – це поневіряння
Чим далі, то все ближче западня…