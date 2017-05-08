Маркус НОРД-РЕЙ. Шляхи вигнанця
Навкруг лише пустка, зруйнований храм тишини,
І вітер пронизує виєм могильну пітьму.
Крізь крил шурхотіння десь кроки звучать вдалині —
Блукає там хтось, чия ноша — іти самому́.
Крізь попіл, що тліє, й кістки, що зсипаються в прах,
Круго́м він блукає, безликі минаючи тіні,
У склепі покою, де вічно панує лиш страх,
Де вітер тужливо несе передсмертні видіння.
Заблукані душі тремтять в мерехтінні ночей,
І замок покинутий місячним сяйвом залитий.
Блукає скиталець у величі царства смертей,
За покликом йде, що примарною тайною вкритий.
Над стінами брами химери тужливо ревуть,
А вітер зловісний між вікон розбитих гуляє.
Снують силуети і манять, до себе ведуть.
Мандрі́вник, від страху завмерши, у замок ступає.
Безгласні примари в уламках розбитих дзеркал,
І крил шарудіння звучить, мов у давньому сні.
В покоях забутих скиталець розгадки шукав,
Здіймався по сходах до вежі в глибокій імлі.
Спокусливим поглядом манить до себе портрет,
І вежі порожня очниця у темряві зяє.
Із подихом смерті холодний пливе силует,
Лиш образ його у пітьмі загадково згасає.
Фігуру побачивши, скрикнув блукач і завмер,
А шепіт загробний примусив його затремтіти:
«Непрошений гість, як посмів ти будити мене,
Наважившись в темряві замку безцільно ходити?»
Промовив бродяга: «О дух, що заблуд у віках!
Я збився з дороги в обителі мертвих забутій.
Повідай секрет, що бринить у застиглих літах:
Як вихід знайти з того шляху, що тут, на розпутті?»
Здригнувся тоді силует, і почулися кроки,
Він поглядом тоскним торкнувся невидимих пут:
«Не вибратись звідси. Я мучуся тут сотні ро́ків.
І в часі завмерлому б’ється відлуння спокут.
Я долі вигнанець, блукаю в полоні страждань,
Де тіні, кружляючи, душу до болю терзають.
Навіки в неволі, я чую відгомін ридань,
Які над землею приречені тіні здіймають.
Гірку насолоду я п’ю від диявольських мук,
В кайдани печалі закутий, гріхом оповитий.
Хоч раз опинившись у холоді ка́м’яних рук,
Вернутись не зможеш. Навіки ти Тьмою укритий».