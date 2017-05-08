Щойно смеркало – вже охопила темінь,

Десь заховалось рогате нічне світило.

Шепіт навколо – тепер істеричний лемент,

Отець одягає рясу, несе кадило.

Ладаном тягне, рвучко зникають біси,

Підла собача зграя скавчить щомиті.

Щільний потік – спітніло-тілесно-тісний,

А в домовині Дударик земний лежить.

Божі раби! Божевільні, блаженні, голі.

Хто говоритиме, хто прокричить в ефірі?

Слово упало метеликом сірим долі,

Зірка загасла в старому, як світ, сузір’ї.

Кутик охайний місяця зсунув хмари,

Нишпорять тіні, як почуття провини.

Може зійшла благодать, може загальна мара –

Криво всміхнувшись, Дударик встає в домовині.