Олеся МІФТАХОВА. Ду-да-рик
Щойно смеркало – вже охопила темінь,
Десь заховалось рогате нічне світило.
Шепіт навколо – тепер істеричний лемент,
Отець одягає рясу, несе кадило.
Ладаном тягне, рвучко зникають біси,
Підла собача зграя скавчить щомиті.
Щільний потік – спітніло-тілесно-тісний,
А в домовині Дударик земний лежить.
Божі раби! Божевільні, блаженні, голі.
Хто говоритиме, хто прокричить в ефірі?
Слово упало метеликом сірим долі,
Зірка загасла в старому, як світ, сузір’ї.
Кутик охайний місяця зсунув хмари,
Нишпорять тіні, як почуття провини.
Може зійшла благодать, може загальна мара –
Криво всміхнувшись, Дударик встає в домовині.