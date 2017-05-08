Михайло НЕВІДОМСЬКИЙ. Мертва (стьоб)
її нема,вона вже мертва
вона програла в цій війні
така прекрасна і відверта
лежить беззахисно в труні
хрести сміються поруч з нею
і очі ворони клюють
а поруч кляті наркомани
майно мерців на збут беруть
вже у повітрі запах смерті
вже грають Цоя дітлахи
вже пяні гості лізуть в петлі
і хтось ворушиться в кущі
приперлись друзі анархісти
і пару готів приповзло
вони ще зранку хочуть їсти
та їм і тут не повезло
і ось уже красу зарили
і накатили по сто грам
про сенс життя поговорли
і повалили по домам
її нема,а може просто
це все наснилося мені
вона у клубі десь тусує
і ходить п’яна по стіні
а може вдоме їсть котлети
і целюліт собі ростить
чи у фейсбуці пише принцу
про те як задовбало жить
короче все…кінчати треба…
бо це не скінчиться ніколи
вона жива,вона не вмерла
за неї випєм кока коли…