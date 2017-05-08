її нема,вона вже мертва

вона програла в цій війні

така прекрасна і відверта

лежить беззахисно в труні

хрести сміються поруч з нею

і очі ворони клюють

а поруч кляті наркомани

майно мерців на збут беруть

вже у повітрі запах смерті

вже грають Цоя дітлахи

вже пяні гості лізуть в петлі

і хтось ворушиться в кущі

приперлись друзі анархісти

і пару готів приповзло

вони ще зранку хочуть їсти

та їм і тут не повезло

і ось уже красу зарили

і накатили по сто грам

про сенс життя поговорли

і повалили по домам

її нема,а може просто

це все наснилося мені

вона у клубі десь тусує

і ходить п’яна по стіні

а може вдоме їсть котлети

і целюліт собі ростить

чи у фейсбуці пише принцу

про те як задовбало жить

короче все…кінчати треба…

бо це не скінчиться ніколи

вона жива,вона не вмерла

за неї випєм кока коли…