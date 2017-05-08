Микола СКРИПЕЦЬ. Вітер
У долині вітер свище,
Місяць вище, вище, вище,
З тіла душу вириває
І несе над чорним краєм.
Що ж це твориш ти зі мною –
Із душею, головою.
Що мені зараз робити?
За спиною німо діти
Мовчки дивляться на мене
І тремтять, як листя клена.
Час, їм дивом біснуватим,
Не пускає долю з хати,
За якою стежка в’ється…
Що тривожить моє серце-
Чи цей місяць, чи цей вітер,
Що сльозу на очах витер,
Нічка з чорною косою
І холодною росою.
День мовчить десь з горою,
Що ж це твориться зі мною?
Зрозуміть, не зрозуміти,
Б’ють в лице колючі віти
Верб, а розум ще дрімає,
З сподівань чужого раю,
Свій торочать – пекло з перцем,
В ньому сонним бродиш мерцем.
Волохатий час до мене
Змієм сунеться зеленим
Заглядає хижо в очі,
Цілувать, здається, хоче,
Обійма грубо рукою,
А за ним… людці рікою
З інтернетом, ті з агоній.
Віддай душу нам сьогодні
І мені і тим пихатим,
Що в мою заходять хату
І гуляють сараною,
Хрестячись разом зі мною.
Розум дав який диявол
В цю мою нічну уяву,
Де над мною вітер свище,
Місяць вище, вище, вище,
Із-за хмар, як вовкулака,
На душі холодна мряка.
Я і вітер, місяць в небі,
На шляху шукаю себе.
В цім небесному розвої
Важко стать самим собою,
Важко друга розпізнати,
Легко бути йому катом
В цім небесному огромі,
В цій гоморі і содомі,
Де цілуєш ніжно брата
Й хочеш його обібрати,
Де життя зовемо грою,
Носим совість за собою.
У долині дика хвища,
Місяць вище, вище, вище,
З тіла душу вириває…
Якщо ти її ще маєш?