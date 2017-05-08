Назарій ЯБЛІНЧУК. Образ в каптурі
Вийшов образ істинний із тіні
Печально очі долі опустив
Як довго він томився у терпінні
Й ночами вовкулаком вив
Як довго мацав свої вени
Як довго місце смерті грів
Як довго очі не зводив зі сцени
На якій дух його горів
Як вимучив свої зіниці
І ступні в кров порозбивав
В бігу до чистої зірниці
Яку придумав сам і сам підняв
Із дна морського
Де метеоритом
Вона пролежала багато літ
Не брав поради у нікого
І не радивсь з світом
Коли зібрався у похід
До незбагненного
До квінтесенції свободи
До центру всіх людських переживань
Та тіло смертне
І в часи негоди
Він потопав в ріці страждань
Тепер же вільний
Ланц порвався
Твого предивного і юного життя
І погляд пильний заховався
Під мантією чорного шиття .