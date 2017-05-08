Олена ЩУР. Двадцять восьмий
Я заблукала у нічних світах.
Мій сон під небом, бачиш, не літає,
І темрява ранкова не лякає.
Щось не земне тепер новий мій страх.
А так хотілось правду віднайти.
У світі тої правди я не знала,
І рівно о десятій відкривала
Я книгу, що завжди боявся ти.
Гілки тремтіли під нічним дощем
І стукали у вікна з потойбіччя,
А я ховала злякане обличчя
Під чорним, як бездонна ніч, плащем.
Я говорила з кимось. Не сама.
Приходили якісь химерні тіні,
І я, немов в старому павутинні,
Тремтіла, й з неба дихала зима.
Не знала, в кого я просила сил.
Це ‒ не людина. Він мені явився,
І лютими вогнями подивився,
Як дивиться злий демон із могил.
І не сказав. Лишень холодний лід
На дзеркалах виводив пентаграму.
Три… Два… Один…й стареньку фонограму
Так тихо заспівав підземний світ.
А потім… Не згадаю більше бід.
Бо все страшне прийде до мене завтра.
Десь поряд ходить потойбічна варта
Й шукає ту, що увійшла в них світ.
Так кожен день для мене влився в тінь.
Поміж людей, що приязно вітають,
Вони до мене руки простягають ‒
Сім душ, забутих Богом поколінь.
Вони кричать ‒ і я німію вмить.
Я чую всюди крики їх бездонні.
Тремчу, коли протягують долоні,
Чи то зігрітись, чи мене убить.
***************************
Вони хороші, душі ці, як я.
Тепер ми разом на чиїйсь могилі.
Танцюємо, бо у моєму тілі
Живе хтось інший, начебто змія.
І я не зла, його нема в мені,
Бо душі ці, як я колись хотіли
Пізнати правду й в гості запросили
Того, хто виє в пеклі у вогні.
І кожен з нас тепер прибічник тьми:
У темряві, у дзеркалі старому,
У шелестінні страху біля дому
Когось чекати завжди будем ми.
Я заблукала у світах колись.
Мій сон під небом, бачиш не літає.
Тут кожна тінь нове життя шукає.
Три… Два… Один…
Я поруч. Обернись!