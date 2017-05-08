Співай собі, мій коханий, з ножем у горлі.

Я знаю, ти вмієш – голосно, не фальшиво.

А я тобі на зап’ястях червоних горлиць

і чорних хрестів голодним пером нашию.

Танцюй собі, мій коханий, з ножем між ребер.

Ти кращий з усіх – ти краще за всіх танцюєш.

Боги, як горох достиглий, дощі тереблять.

І згадують смертних ламкі імена всує.

І губи тремтять, і свічка в передпокої.

І рвуться зі скронь імен твоїх сорок дев’ять.

Ну що, мій коханий, що ти, у біса, скоїв?

Ножі у тобі ніжніші за орхідеї.

Співай собі і танцюй собі, мій коханий.

Хто ввірує в біль, як в музику, той спасеться…

А я у тобі так пристрасно застрягаю

як ніж у горлі

як ніж між ребер

як ніж під серцем.