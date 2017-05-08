Я прикинуся сірим вужем

і підслухаю тихо в куточку,

як чаклує відьмак над Ужем,

заховавши слова під сорочку.

Темні справи на мить відкладе,

бо не знають спочинку тривоги.

Його серце стежину знайде.

Я ж зів`юся собі край дороги.

Він рушає у ніч, я – за ним

поповзу, не порушивши тиші.

А відьмак із обличчям сумним

промовляє закляття, як вірші.

«Викликаю тебе, темний дух.

Термінове прохання я маю.

Тож явися сюди як мій друг.

Між світами я шлях відкриваю».

І, змахнувши руками униз,

малював на землі чорні двері.

Й запаливши розкиданий хмиз,

кинув в нього слова на папері.

Спалахнуло багряним вогнем…

Темна тінь у багатті з`явилась.

І зненацька холодним дощем

її мова таємна полилась.

Насторожую вуха, бо я

вже десь чула подібне шипіння.

Парселтангом та мова була,

а вужам притаманне це вміння.

«Ш-що таке, що за с-справа така?

як пос-смів ти мене турбувати?

Між с-світами межа ш-ще тонка

Небез-зпечно тепер чаклувати».

«Вже століття тобі я служу

й нагороди собі не прохаю.

Лиш одного у тебе молю.

Я не їм, я не сплю… Я вмираю.

В цьому світі усе обшукав,

та не можу в твоїх володіннях.

Десять років пройшло, я чекав.

Та вона – лиш фантом у видіннях».

«Не знайдеш-ш в потойбіччі ж-живу.

Між-ж людей її також-ж немає…

Хто ж-ж даремно відш-шукує ту,

котра й так з-за тобою блукає?»

Зблиснув гнівно востаннє вогонь.

Зникла тінь. Виплив місяць із хмари.

Я лишилась в кущах осторонь.

Аби далі від злої примари.

Безтурботно жене хвилі Уж.

Що ж йому до страшного закляття?

І не знає відьмак, що десь вуж

мусить сповнити давнє прокляття.

Я повзу знову далі, у ніч.

Вона знає мою таємницю.

Чорний розпач відьмак зусібіч

забере в особисту в`язницю.

Потаємним магічним ключем

зачинив двері у потойбіччя.

Повернувся, закрився плащем.

Постояв. І пішов на узбіччя.