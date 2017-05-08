Ольга ЧИГРІНОВА. Демон
Попід темним беззоряним небом
По самотнім алеям парку
Повз зачинені намертво двері
Ходить демон страждань і страху.
Він до ваших прокльонів байдужий,
Мовчазним велетенським видінням
Споконвіку лякав боягузів,
По слідам їх простуючи тінню.
Ним лякають дітей і дорослих,
Прикрашають вербеною вікна
І не знають, який дух самотній,
Як втомився він бути страхіттям.
Він не знав ні тепла, ні любові
Та приречений стати ганьбою,
Плід кохання мерця із живою
Народився потворним і кволим.
Рідна мати зріклася дитини,
І, залишений в лісі для вовків
Немовлям ще ні в чому не винним,
Він був прозваний демоном помсти.
Він свої простягає руки,
Обіймаючи кігтями гострими,
У плече він встромляє зуби,
Стали очі від болю вологими.
Замість серця у нього рана,
І щелина, душа де закрита
Під замком вся у чорне вбрана
І туманом мов оповита.
Його сковує мертва тиша,
Гірша, ніж металеві грати.
В світі темному, мов попелище
Дух приречений вічно блукати.
Ні в минулому, ні в сьогоденні
Не знайде він своєї спокути,
Не ввійде у відчинені двері
І не зможе жахіття забути.
Як у нього жбурляли каміння
І хотіли швидкої розправи,
У очах їх було божевілля,
Замість усмішки – дикі оскали.
За жорстокість людську, за безжальність
Демон вирішив їх покарати,
І з тих пір дух самотньо блукає
І розшукує скрізь свою мати.
Але люди того не знають
І женуть його світ за очі.
Він вигнанець із пекла і раю,
Вічний в’язень безлунної ночі.