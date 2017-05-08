привокзальна зима не скінчиться, напевно, ніколи…

в заметілях нічних запасна загубилася колія.

твій вагон причіпний даремно чекає на березень.

поряд сквер – ніби цвинтар, і круки кружляють над берестом.

ти давно здав квиток і, тиняючись поміж составами,

поміж ряду платформ і цистернами жовто-іржавими,

з пофігізмом в душі й аскетичністю майже чернечою,

мов мандрований дяк, мариш подальшою втечею.

тільки втеча твоя – це блукання одвічними колами,

де константа одна – запасна і загублена колія.

цій фантомній жазі ти нічим вже не зможеш зарадити;

зупинилися сни, тільки сніг продовжує падати…