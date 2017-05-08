І знову душать суму обеліски,

Печаль морозить відблиски ночей,

А душу спогади трощать на тріски,

І втома слізьми падає з очей.

Сполохані дощі кричать на ганку,

Неначе падають на землю ліхтарі,

Палає тихе полум’я світанку…

І гасне… Гаснуть радощі старі.

У слові темряви задуху чути,

Повітря майже зовсім більш нема,

І як тепер же бути чи не бути?

І тільки серце сповнює пітьма…

Кричать роки і спогади нестримні,

Останні кроки, втомлені, одні…

І душу забивають мокрі ливні,

Лиш спогади лишились й дні нудні.

Кричить пітьма, кидає у вигнання,

Мовчать собі погаслі ліхтарі,

Як встати важко крізь нудні вагання,

Блукають думи в темряві старій…

Кричать віки, все важче вже мовчати,

Крізь темряву спалахують думки ,

Летять птахи, під небом темні хати,

Мовчать у темені глибокої ріки..