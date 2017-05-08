Іра ПАМ’ЯТАЙ. Цілунки і квіти
31 грудня мені робили відправу
Приходили люди, знайомі й не дуже,
Цілували мене у лоба, казали:
«Земля тобі пухом»
Ось підходить до мене сусід
Він виходить на люди вкрай рідко,
Що обмежено в просторі й часом,
Безтурботно цілує мене у лоба
Ось Марія моя вдає неспокій,
Та насправді вона чекала цього
Чоловік її курить цигарки.
І по осторонь вдаваний відчай
Та коли підходить баба моя
Вона не цілує й не плаче
Вона просто дивиться в очі
І незграбно тримає вінка
Хлопчику, де ти мій хлопчику?
Пам`ятаєш, сиділи у когось на хаті
Пили червоне, ковтаючи смерть,
Не торкались ні разу
Святих Єрусалимських ідей
Були гордими, тамували червоним нагоду
А тепер на моїх сухих руках
Твої зламані квіти
І не в ритм, і не в такт
Співаєш мені відправу
На своїх вологих вустах…