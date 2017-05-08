31 грудня мені робили відправу

Приходили люди, знайомі й не дуже,

Цілували мене у лоба, казали:

«Земля тобі пухом»

Ось підходить до мене сусід

Він виходить на люди вкрай рідко,

Що обмежено в просторі й часом,

Безтурботно цілує мене у лоба

Ось Марія моя вдає неспокій,

Та насправді вона чекала цього

Чоловік її курить цигарки.

І по осторонь вдаваний відчай

Та коли підходить баба моя

Вона не цілує й не плаче

Вона просто дивиться в очі

І незграбно тримає вінка

Хлопчику, де ти мій хлопчику?

Пам`ятаєш, сиділи у когось на хаті

Пили червоне, ковтаючи смерть,

Не торкались ні разу

Святих Єрусалимських ідей

Були гордими, тамували червоним нагоду

А тепер на моїх сухих руках

Твої зламані квіти

І не в ритм, і не в такт

Співаєш мені відправу

На своїх вологих вустах…