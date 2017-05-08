Михайло САЛЮК. Чорно-білії лілії

Хмари марами

вкрились білії,

мари чорними

в докір лілії!

світ малесенький,

не білесенький: 

наче обруч він ,

круглесенький,

все довкола

вкрилось квітами,

квітами чорними –

пустоцвітами,

сонце сходило

не виходило,

небо плакало

все виходило,

птахи чорнії

змії білії ,

любіть лілії,

півні тихії!

нічка темненька ,

не тихесенька,

маровита вона,

пахнесенька…

сонце виходило

світло знаходило,

небо не плакало

все проходило,

небо білесеньке

світ не малесенький,

квіти не чорнії ,

білі лілії,

півні рябенькі

свято співають,

мари темненькі,

в ніч виганяють…

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