Михайло САЛЮК. Чорно-білії лілії
Хмари марами
вкрились білії,
мари чорними
в докір лілії!
світ малесенький,
не білесенький:
наче обруч він ,
круглесенький,
все довкола
вкрилось квітами,
квітами чорними –
пустоцвітами,
сонце сходило
не виходило,
небо плакало
все виходило,
птахи чорнії
змії білії ,
любіть лілії,
півні тихії!
нічка темненька ,
не тихесенька,
маровита вона,
пахнесенька…
сонце виходило
світло знаходило,
небо не плакало
все проходило,
небо білесеньке
світ не малесенький,
квіти не чорнії ,
білі лілії,
півні рябенькі
свято співають,
мари темненькі,
в ніч виганяють…