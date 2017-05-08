Роман ПОВЗИК. Шкіра
По шкірі спини
розростається інший світ,
з чорними травами,
зміями
й
іншими демонами.
Зупинив би їх,
як би знав хоч, де вони.
Знищив би їх,
розтираючи сіль і лід.
Це не просто малюнки,
тату, як бунт проти всього:
цілі ліси
і
будинки
підіймаються на мені.
Люди себе уже знищують
у вогні,
серед простору цього
самотнього і нічного.
Вони не мовчать,
говорять мені на вухо,
поглинають тепло у своїй нездоланній пітьмі:
двоголові собаки,
потвори сліпі й німі,
рослини-вбивці
і
такі ж
смертоносні мухи.
Кажуть:
«Не ховайся,
друже,
ти точно один із нас,
ти такий же темний
як ми сьогодні.
Просто кожен з нас уже в цій безодні,
А ти просто боїшся
й
будуєш собі каркас».
Павуки
і
вовки,
столітні потворні змії,
птахи
і
дерева,
вірні мерці кладовищ,
говорять до мене,
кажуть:
«Цю віру знищ.
Не лишилось віри
і
жодної в тебе мрії».
І доки ранок не досягне мого вікна,
закритого шторами,
забитого вщент цвяхами,
вони вкривають мене
важкими нічними тілами,
де немає світла,
темрява лиш одна.
Ікла і лапи,
крики і буревії.
Як виживати в світі забутих страхів?
Завтра постарію,
наче дванадцять вдів.
Вже,
наче вбивця в суді,
сивію.