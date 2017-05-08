Соломія МАРДАРОВИЧ. Очі
«Я хочу бути п’яною від аромату кави
і зашивати день солодким білим чаєм.
Я хочу віднайти слова серед чужої мені тишини.
Десь там я чула – варить зілля наш Алхімік…
Можливо мені теж пора?
Хвилина божевілля…»
І знову північ. Знову ніч.
Я знову починаю, але так не хватає сил закінчити сюжет.
В вікно постукав дощ…
Хотіла закурити, але закінчилась остання пачка сигарет.
Навколо мене бігають картини,
їх відчуття і смак вбивають запах денних слів.
Чому нічого не зникає?
Чому я відчуваю лукавий дотик літнього сонця?
Чому? За що? Коли?
І знову так багато запитань.
Я повертаю голову і раптом зупиняюсь.
На мене дивляться, Вони…
Блискучі, чорні і холодні… очі…
Вони нічого не говорять,але манять… Кличуть до себе…
Кладу на стіл бокал текіли, але хвилина…і нема.
Чути легенький шелест листя, а у кутку лізе павук.
Я не включаю світло. Воно обпалює,неначе полум’я вогню.
Мої уста наполовину вже закриті, так ніби-все , кінець…
Останнє слово… Хочу сказати, але щось не дає.
Скрипнули двері і хтось почав співати…
Напружую свої слабенькі вуха, але не можу розібрати мови.
І ніби все навколо завмирає. І звідки чути, цей дивовижний голос?
Нагадує ледь чутні коливання хвиль морських.
Так було тихо і спокійно, і знову повернулась біль.
Пісня невидимого серця й очі ці.. Такі далекі і водночас близькі…
Немає сил пустити цю скупу сльозу.
В кімнаті пусто, прохолодно… Я не одна, зі мною дощ…
Рядок чекає і мовчить. А я? А я хочу відатись ночі чи
може…. дияволу продати душу?
Щось небезпечне і пекельно нове… Немає нот людської слабкості і мови…
Так чи ні? Цього поняття не існує.
«Останнє танго» – раптом на вухо щось прошепотіло
і ніби як легенько потягнуло за рукав.
Холодний піт… Я вибігла у коридор, але нікого!
Мене зненацька охопив дорослий страх та відчай!
« Хто ти?» – єдине запитання.
А потім протилежне відчуття взяло над моїм серцем верх.
Як то була не я,а інша дівчина без пам’яті моралі!
Дві паралельні душі…. Одне тіло.
Сміливо відчинивши двері, побачила, я знову їх!
Щось було в них таке… Таке,що бракувало вдень і не могло забутись у ночі.
І знову я почула ці слова: «Останнє танго».
Заклякла, тільки тепер побачила його, не зводив вовк з мене очей.
«Мій ангел спить. Тоді навіщо: «на завжди?».
І тут звучить,як відповідь на моє запитання: « Немає вічності ні завтра, ні сьогодні».
Зі столу падає і розбивається щось чорно-біле.
Це фотографія нашого останнього роману в танці.
Знову звучить та невідома пісня і біль стає сильнішим і гучнішим!
І тут я відчуваю як ріже скло.. Глибоко десь, всередині.. Все повертається.. Я плачу…
Повільно опускаюсь на коліна й далі плачу!
Торкається хтось непомітно мого волосся і витирає сльози.
Я душуся, мені не вистачає свіжого повітря!
Чому?! Чому ці відчуття мене не покидають?!
І злість,і ненависть, і жалість, але любов…
Щось повернути, щось змінити…
Я не звертаю ні на що уваги, тільки на звук…
Дощ став сильнішим, не мовчить. Підтримує , мене, нічну…
Вовк дивиться на мене. Я відчуваю його погляд на собі.
І розумію, що не хочу повертатись.
Бо знову забуття, а потім – сон без сну…
І пісня зваблює… Не бачу хто співає.
Біль знову стухла. Тільки тепер я зрозуміла!
В кімнаті не залишилось уже нічого,
єдина фотографія лежить розбита на підлозі.
«Останнє танго»…. «Останнє танго»…
Знову ті самі звуки…
Ніч змін… А далі що – пекельні очі вовка чи ще один пісенний танець?