Яскраве полум’я забарвлювало й хвилювало ніч,

Виростало й опадало,

І цілий сніп іскор підносився у вись,

І попіл остигав так швидко.

Обійнявши руками трохи нижче колін,

Обличчям відчуваючи жар, а потилицею вітер

Юнак у роздумах застиг,

Тримаючи рівно і гордо підборідок.

За десятки метрів скрипів старий горіх,

За сотні птах, щось крикнув у весь голос,

Здавалось, живий світ приліг

І сонно в без думі щось шепотів у морок.

Але ось показався гість,

Хоча, можливо, він господар цих країв у темну пору,

Його силует ввібрав так багато від небесних світил

І мерехтів, тремтів, бринів, наче, в шторм човен.

Як завжди небесний гість присів

Вибравши від юнака протилежну сторону,

Оглянувсь, як годиться, в бік

І важко видихнувши задививсь у полум’я.

Початково, його вираз – лід

Холодний, твердий і неприступний,

Але з часом добавилось тепла до лиця рис,

І юнаку здалось, що він бачить все таки живого.

Звідки приходить нічний гість?

З розвалин якогось дому?

З лісу який не так вже й поодалік?

Чи з іншого світу, який є десь точно поряд?

Юнак спитав би, але не вимовити йому слів,

Хоч би наскільки цікавість не пробуджувала голод

І не тому, що в страху сердечний м’яз заціпенів

А просто десь глибоко в середині уже було відомо.

Ось так в присутності й мовчанні проходила ніч

В присутності небесного й земного

І полум’я, як могло затримувало її,

Але їй як і гостю пора в дорогу.