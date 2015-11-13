Шановні конкурсанти, члени журі, читачі, критики! Прийом творів на конкурс готичної «ПО»езії завершений! Нагадуємо, що оголошення переможців орієнтовно: 20 серпня 2017 року (може бути й на кілька днів пізніше, адже надійшло багато творів).

Конкурс присвячений творчості Едгара По, який вважається одним із засновників південної готики США.

Примітка. Південна готика (Southern Gothic) – літературний жанр, зачатки якого виникли в Америці ще наприкінці XIX століття (найяскравіший приклад – рання творчість письменника Лафкадіо Хірна, він один із перших описав зворотний і не найкращий бік Нового Орлеана та Луїзіани). Але розквіт жанру настає в першій половині XX століття. Для південноготичних творів характерні мотиви відчуження і божевілля, глибокий символізм і підвищена увага до релігійних аспектів пуританського суспільства, а також звернення до соціальних проблем, таких як расизм, злидні, насильство і кровозмішення. Дія в них відбувається в колишніх рабовласницьких штатах, які перетворилися на спустошену і зубожілу американську глибинку.

У творах південної готики ключову роль відіграє трагедія американського Півдня, який болісно трансформується і не бажає підкоритися культурно чужій для нього Півночі. На відміну від жителів Півночі, для яких на першому місці завжди були гроші, жителі Півдня колись називали себе «аристократами» (найяскравіша картинка подібного уявлення про себе – початок роману «Звіяні вітром») і мали, як би це парадоксально не звучало щодо рабовласників, моральні цінності, що спиралися на шляхетність, християнські традиції і кодекс честі. Після поразки в Громадянській війні культура й економіка (незважаючи на Реконструкцію) Півдня почали стрімко в’янути, і, як результат, до першої половини XX століття його суспільство остаточно занепало, а від колишнього багатства залишилися лише самотні застарілі садиби, заселені жебраками, нащадками колись багатих білих «поміщиків», та бавовняні поля, на яких усе так само працювали чорношкірі (формально вільні, але вони не мріяли про щось більше – принцип расової сегрегації діяв ефективно).

Аби не допустити загальну ідею американської мрії, білі південці інтуїтивно намагаються дотримуватися безнадійно застарілих традицій і норм поведінки предків, проте в результаті лише спиваються, деградують і тонуть у власній жорстокості, отруюють расовою нетерпимістю і релігійним фанатизмом. Зазвичай (анти)герої південноготичних творів переживають стан духовного апокаліпсису, викликаного почуттям провини або важким минулим, а прикметною особливістю жанру є занурення читача в цілковитий жах і безвихідь внутрішнього світу персонажів, душа яких або поступово розкладається і вмирає, або вже мертва.

Найбільш відомим представником південної готики є лауреат Нобелівської премії з літератури Вільям Фолкнер, чиї романи «Галас і шаленство», «Світло в серпні» і трилогія про Сноупсів («Сільце», «Місто», «Особняк») визнані зразками жанру. Не менш знакові п’єси Теннессі Вільямса («Орфей спускається в пекло», «Ніч ігуани», «Трамвай “Бажання”» та ін.), а також гучний роман Гарпер Лі «Убити пересмішника».