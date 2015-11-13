Сергій ЗІНЧЕНКО. Хтось чорний на жовтому
Очі дивляться в ніч вартовими живої оселі,
А безсонна душа розкриває обійми світам –
І у вирі подій миготять вогняні каруселі
Між притишеним «тут» і відкритим для вічності «там».
Я торкаюсь висот і кружляю невидимим птахом
Над землею із листям, що впало з дерев і лежить,
І над тілом своїм, що на ньому лежить майже прахом.
Відчуваю, що мало йому залишається жить.
Бачу жовте те листя і чорне гілляччя узлісся,
І жаданий світанок, бо сонце зустріти хотів.
Вже ніщо не болить, наче я остаточно вознісся,
Але раптом хтось чорний з гілляччя до тіла злетів,
Щось там робить на ньому, від мене його закриває…
І тому з висоти я зриваюсь у тіло своє –
І вже бачу того, що із тіла весь одяг зриває
Та направо й наліво у простір чужим роздає.
Їх не видно та й одяг на клапті й нитки геть подертий,
Тільки хтось поглинає те дрантя без сліду і слів.
Я на листі лежу, голий-голий і близький до смерті,
Хоч пожити на білому світі ще дуже б хотів!..
А той чорний (безмордий, безногий, а руки – мов крюччя)
Вже на грудях постав і мене придавив на землі
Я відчув, як у серце моє заповзає вагітне гадюччя,
Аби звити гніздо і розмножитись там у теплі.
Потім глухо з глибин на поверхню слова полетіли
І про долю мою, і про те, що було вже давно.
Тільки – так, мов дерева навколо про все те скрипіли,
А не чорний той пень, що мене опускав аж на дно.
Я вже й очі закрив, бо відчув, як розлазяться змії,
Там, де кров нуртувала і славила подвиг життя,
А все тіло під чорним – уже холодніє й німіє.
Зрозумів, що востаннє. Востаннє, – бо без вороття…
Я і досі лежу там (на жовтому, біля узлісся),
Хоч все тіло моє розповзлось по зміїних стежках.
А у світло небес я душею так і не вознісся,
Бо я – чорний тепер і блукаю по різних світах.
Очі дивляться в ніч вартовими живої оселі,
А безсонна душа розкриває обійми світам –
І у вирі подій миготять вогняні каруселі
Між притишеним «тут» і відкритим для вічності «там».