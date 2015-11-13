Очі дивляться в ніч вартовими живої оселі,

А безсонна душа розкриває обійми світам –

І у вирі подій миготять вогняні каруселі

Між притишеним «тут» і відкритим для вічності «там».

Я торкаюсь висот і кружляю невидимим птахом

Над землею із листям, що впало з дерев і лежить,

І над тілом своїм, що на ньому лежить майже прахом.

Відчуваю, що мало йому залишається жить.

Бачу жовте те листя і чорне гілляччя узлісся,

І жаданий світанок, бо сонце зустріти хотів.

Вже ніщо не болить, наче я остаточно вознісся,

Але раптом хтось чорний з гілляччя до тіла злетів,

Щось там робить на ньому, від мене його закриває…

І тому з висоти я зриваюсь у тіло своє –

І вже бачу того, що із тіла весь одяг зриває

Та направо й наліво у простір чужим роздає.

Їх не видно та й одяг на клапті й нитки геть подертий,

Тільки хтось поглинає те дрантя без сліду і слів.

Я на листі лежу, голий-голий і близький до смерті,

Хоч пожити на білому світі ще дуже б хотів!..

А той чорний (безмордий, безногий, а руки – мов крюччя)

Вже на грудях постав і мене придавив на землі

Я відчув, як у серце моє заповзає вагітне гадюччя,

Аби звити гніздо і розмножитись там у теплі.

Потім глухо з глибин на поверхню слова полетіли

І про долю мою, і про те, що було вже давно.

Тільки – так, мов дерева навколо про все те скрипіли,

А не чорний той пень, що мене опускав аж на дно.

Я вже й очі закрив, бо відчув, як розлазяться змії,

Там, де кров нуртувала і славила подвиг життя,

А все тіло під чорним – уже холодніє й німіє.

Зрозумів, що востаннє. Востаннє, – бо без вороття…

Я і досі лежу там (на жовтому, біля узлісся),

Хоч все тіло моє розповзлось по зміїних стежках.

А у світло небес я душею так і не вознісся,

Бо я – чорний тепер і блукаю по різних світах.

Очі дивляться в ніч вартовими живої оселі,

А безсонна душа розкриває обійми світам –

І у вирі подій миготять вогняні каруселі

Між притишеним «тут» і відкритим для вічності «там».