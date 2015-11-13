Василь ЛАНОВИЙ. Nocte intempesta
прочнися – напав дощ
вісім тижнів не чуло дóщу
емб’єнт загуслий, мов борщ
на безчассі, бо проти ночі
ніч сіріє, вже й слів нема
альтеровані прецінь ґами
лине з твоїх пучок зима
десь чутно погупує брама
ніяк не злунає дзвін
у вусі, рве вітер східний
би ж не бачити стін
но жевріє вогник досвітній
бентежна, тверда чужина
кам’яниці, паркани
що їхні нові імена
даруй, забуваю старанно
нібто зара – серпневий день
абошо вересень досі
рецитує на двоголосся
примарних звільна пісень