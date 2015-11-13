Вікторія ФЕЩУК. Свята вечеря
Сніг повертається в небо
ти не вертаєшся
в тебе
тіла немає
кості немає (своєї)
божих собак годувати.
Що з тебе взяти,
людино?
ні глини, ні диму,
ні голосу.
голос загус у горлі
криком сухим червоним
голос зогнив під шкірою
разом із вірою
аж потемніло довкола.
А сніг
сніг повернувся
нібито в небо
нібито винним
чудо воістину!
чудо!
сніг у вино!
дайте долоні!
дайте по три із хати
(відріжте на віру)
з кожної стане зірка!
з кожного пальця масного –
промінь
світло густе поживне
дивне-
є диво.
Виють господні пси
піють господні півні
нині і прісно
пісня небесна ллється
доки достатньо м’яса
твого.