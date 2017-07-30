Жадан писав про жінку з чорним, як земля волоссям

я ж пишу про її слова, про що вона говорила.

Все що вона віщувала – збулося.

І після її передбачень люди ставали німими.

Я до неї прийшла, сподівалась на кращу долю.

“Я знаю усе що було чи буде з тобою”.

Та навіть якщо цим копаю собі рови,

її очі були як два смоляні острови.

Відчуваю, швидшає серце й холонуть руки

вмить прислухаюся до сторонніх звуків.

Пахне настурція і по-тихому матіола

Добре, що я тут сама, інакше ніхто б не дозволив.

Дивлюся на неї, жадібно ковтаю повітря і слухаю

як вона розмовляє зі своїми власними духами.

Ворожить на чорних картах таро

ламає для мого блага мені ж ребро.

Говорить чистісіньку правду, влучає кулями

про мою любов колишню

й обручка на безіменному пальці муляє.

Я вже не думаю.

“Відвідай його на старому єврейському кладовищі

і подивися вгору, туди, якомога вище,

дістань з чорного неба місяць.

Бо серце твоє як болото, усіх затягує та насправді нічого не містить.

Варто було б іти не до мене, а бігти до церкви,

і навіть якщо чари й любов воскрешають мертвих,

ти навряд чи його повернеш”.

Повертаюсь додому, знесилена доходжу до ліжка

як замкнена у чотирьох стінах побита кішка,

що її ця жінка спокійно до себе кликала.

Краще б я за нього молилась.

Голосно. Криками.