Цього тижня видавництво «Видавництво» Лілії Омельяненко та Іллі Стронґовського, оголошує передзамовлення на свою наступну книгу – «Нейромант», першу частину Кіберпросторової трилогії та перший великий роман Вільяма Ґібсона. Це перший офіційний переклад батька кіберпанку українською мовою. Дотепер у мережі з’являлися тільки українські переклади окремих його оповідань, та жоден із цих творів не видавався офіційно – ані в електронному, ані в паперовому вигляді.

Поява видання є значною віхою для українського книжкового ринку. Вільям Ґібсон як автор, як культурне явище, як дослідник, візіонер і футуролог, як, безсумнівно, великий постмодерніст, посідає особливе місце у глобальній культурі понад тридцять років. Можна упевнено стверджувати, що, коли б не він і його твори, не було би в нас «Матриці» Вачовскі, серіалів на кшталт «Містер Робот» і віртуальної голографічної японської поп-зірки Хацуне Міку.

«Нейромант» українською – справжній довгобуд зі своєю історією. Умовно кажучи, робота над українським текстом роману розпочалася ще 2011 року, коли дизайнер Ілля Стронґовський, який тоді тільки мріяв про заснування власного видавництва, уклав своєрідний пакт із перекладачкою Ольгою Любарською: вони домовилися, що Ольга свого перекладу Ґібсона не видаватиме ніде, крім видавництва Іллі, й не погодиться на жодного іншого оформлювача, крім нього, а Ілля присягнувся, що коли матиме власне видавництво, Ольжин переклад Ґібсона буде для нього одним із найперших проектів. Тому, вийшовши на ринок минулого 2016 року, видавництво «Видавництво» практично одразу придбало права на першу Ґібсонову трилогію «Кіберпростір».

Робота над перекладом «Нейроманта» тривала сумарно сім місяців, адже працювати з цими текстами абияк не можна: вони завжди є своєрідними багатошаровими тортами, де, крім фантастично-сюжетного складника, закладено культурні коди тогочасного сьогодення, тісно переплетені з прогнозами еволюції людської культури в усіх її виявах – від одноразового посуду до соціально-економічної політики й творів абстрактного мистецтва.

Зараз «Нейромант» як фізичний книжковий продукт вийшов на фінішну пряму і от-от побачить світ. Ось що каже про проект Ілля Стронґовський:

«За останні кілька років в Україні видали найважливіші романи західної фантастики, і жоден із них не був поданий на тому рівні, якого заслуговував. Тому як видавець і дизайнер я ставив собі за мету зробити “Нейроманта” максимально якісним, щоби зусилля, які вклав колектив у текст, відчувались і візуально, й тактильно. Всі книжки “Видавництва” робилися взірцевими, але тут ми перевершили самих себе».

Стронґовський не перебільшує: для «Видавництва» перший роман Ґібсона є справжнім проектом пристрасті. Всі учасники команди, які долучилися до роботи над книгою, вклали у неї частину себе:

Ілля Стронґовський – в оформлення і пошук ідеальної поліграфічної технології;

Ольга Любарська – у переклад і дослідження культурного й технологічного тла;

Олександр Стукало – у редагування;

Володимир Анохін – у консультації з науки й технологій (так-так, у цієї книги є справжній науковий редактор!);

Богдан Стасюк – у ґрунтовну передмову;

Марина Гетьманець – у коректорську вичитку;

Лілія Омельяненко – в організацію бізнес-процесів.

Вихід «Нейроманта» заплановано на вересень 2017 року. Книга буде недешевою, але видавці ставлять собі за мету передусім видати Ґібсона так, як ще ніхто й ніколи його не видавав – не тільки на пострадянському просторі, а й у світі. Зокрема наголосимо на зроблених спеціально для цього видання ексклюзивних шрифтах Віктора Харика та палітурці, інкрустованої варіозображенням, завдяки чому книжка одразу привертатиме увагу анімаційним ефектом і ретрофутуристичною атмосферою.

Передзамовити книгу зі знижкою можна до 26 серпня, за посиланням – https://vydavnytstvo.com/product/neuromancer/