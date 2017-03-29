В душу спокій і наснага увійшли, зросла відвага, –

“Пане, – мовив я, – чи пані, не хвилюйтеся дарма…”

(Едгар По)

Отже, вітаємо!

Пол Дездемонд

Джон Гнатів

Олеся Міфтахова

Андрій Дацків

Євгенія Чуприна

Олександр Солодар

Ірина Сіпко

Галина Гулієва

Ірина Червінська

Здена Тесличко

Сергій Рибницький

Анатолій Марущак

Людмила Весела

Яна Лілл

Таїсія Наконечна

Вікторія Мельник

Наталя Мазур

Оксана Мазур

Лілія Войтків

Микола Гуменюк

Говард Філіпс Лавкрафт (переклад Остапа Українця)

Роберт Чемберс (переклад Євгена Ліра)

Ірина Червінська

Олександр Солодар

Андрій Дацків

Яна Лілл

Євгенія Чуприна

Джон Гнатів

Олеся Міфтахова

Анатолій Марущак

Людмила Весела

Таїсія Наконечна

Перше місце розділили:

Олександр Солодар і Олеся Міфтахова.

Друге місце – Євгенія Чуприна.

Третє місце – Ірина Червінська.

Переможці отримають подарунки. Також надсилатимемо твори переможців виданням для публікації (рішення публікувати чи ні – залежатиме від самих видань).

Журнал «Стос» дякує членам журі за терпіння, підтримку й неабияку витримку і бажає всім учасникам конкурсу натхнення для подальшої творчості!