10 вересня о 17:00 в центральному парку ім. Т. Г. Шевченка м. Харкова відбудеться Перший всеукраїнський фестиваль «Сучасна українська проза».

Ініціатори фесту – студенти одного з творчих вишів (за підтримки Харківської міської ради), котрим не байдужа ситуація в літературному світі України. Ми хочемо відродити справді талановиту українську письменницьку традицію і робимо усе для того, аби донести до тебе, читачу, твори прекрасних, проте маловідомих авторів. Самобутні, мудрі, креативні, сповнені жаги до життя і людської гідності перлини! Ми запрошуємо всіх, абсолютно всіх жителів України на це свято, котре нам разом, віримо, вдасться. Перед вами будуть прочитані новели 25 авторів, котрих відібрали у форматі конкурсу з близько півтисячі претендентів на те, щоб увійти до нашого альманаху СУП («Сучасна українська проза»). Збудуємо сучасну, нормальну, з душею, таку, у якої є і сьогоднішнє, і майбутнє українську культуру разом!

Читачу, ти потрібен нам! Видавцю, ти потрібен нам! Літературний оглядачу, критику, ти неодмінно потрібен нам! Спеціаліст чи любитель літератури, справжньої, якісної – ти понад усе потрібен нам! Наша спільнота у фейсбуці: www.facebook.com/groups/1928487934074485, будь ласка, приєднуйся, стеж за дійсно важливими подіями у сфері української культури. Ми прагнемо стати справжніми, потрібними, важливими!

Всі, кому є що запропонувати, хто може чимось допомогти нашому проектові – навіть морально, порадою, чим завгодно – не соромтесь, пишіть нам!

Альманах «Сучасна українська проза» – скоро у книжкових магазинах, бібліотеках, на фестивалі СУП, а також у вільному доступі в електронній версії у нашій спільноті.

Доторкнися до живого!