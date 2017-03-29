*

пхну стежкою. стирчать обабіч

шістнадцятого року бур’яни

гуркоче товарняк. оксана бабич

заховує кишеню під штани

ми шось як не на дамбі східній

мала отут моє домів

шовковиць видноколо рідне

і лине солов’їний спів

твої нові червоні очі

мої гарячі зимні ноги

ми дикі, як правдиві боги

ми з вирію пішли охоче

завчасно, потаємно, встидно

йдемо навпомацки несхибно

**

безповоротно й швидкоплинно

вилазе сонце всіх циганів

щоб той, хто прагне під малину

не назбирав, бува, каштанів

та марно шкрябати у шибку

до тебе місячної ночі

і загравати хоч на скрипку

рядки плекаючи пророчі

мо’, ти сховалася у лісі

жахному, чорному й лихому

побіля ватри, серед бісів

та молдаванів невідомих

туману краплі, наче перли

повітря смалене й завмерле

***

ліпше бути промисловим

польовим дрібним звірятком,

що воно не каже й слова

чи про душу, чи про пятку

або жити на узвишші

під скамійкою у парку,

бути кертицею лише

і сумлінно рити шпарку

та я – старчик, зверхній, чорний,

металевий, на Подолі.

Завше дивлюся нагору,

буцімто прохав у долі

шоб непевне, яко з книги,

приступало лихоліття,

збоку люрав шоб ханига

і лунало псяче виття