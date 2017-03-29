Володимир БУХАНЕЦЬ. Ми з вирію пішли охоче
*
пхну стежкою. стирчать обабіч
шістнадцятого року бур’яни
гуркоче товарняк. оксана бабич
заховує кишеню під штани
ми шось як не на дамбі східній
мала отут моє домів
шовковиць видноколо рідне
і лине солов’їний спів
твої нові червоні очі
мої гарячі зимні ноги
ми дикі, як правдиві боги
ми з вирію пішли охоче
завчасно, потаємно, встидно
йдемо навпомацки несхибно
**
безповоротно й швидкоплинно
вилазе сонце всіх циганів
щоб той, хто прагне під малину
не назбирав, бува, каштанів
та марно шкрябати у шибку
до тебе місячної ночі
і загравати хоч на скрипку
рядки плекаючи пророчі
мо’, ти сховалася у лісі
жахному, чорному й лихому
побіля ватри, серед бісів
та молдаванів невідомих
туману краплі, наче перли
повітря смалене й завмерле
***
ліпше бути промисловим
польовим дрібним звірятком,
що воно не каже й слова
чи про душу, чи про пятку
або жити на узвишші
під скамійкою у парку,
бути кертицею лише
і сумлінно рити шпарку
та я – старчик, зверхній, чорний,
металевий, на Подолі.
Завше дивлюся нагору,
буцімто прохав у долі
шоб непевне, яко з книги,
приступало лихоліття,
збоку люрав шоб ханига
і лунало псяче виття