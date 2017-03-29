Володимир ВIХЛЯЄВ. Код Шевченка
* * *
В торшерах гнізд горить птахів життя –
як в череві твоєму рід мій світить.
Так сонячно, що ластівки летять,
немов жарини із багаття світу.
Ти спалахнеш – розпечене ж усе:
й міських будинків нетривке каміння,
і домени вечірнього шосе,
що, наче дрова, спалюють країну.
Я біля тебе буду грітись вік,
який мені судилося з тобою.
Та у червоній степовій траві
ти – лиш земля, а я – колишній воїн.
ЗА КОРДОНОМ ДУШI
I.
Зустрічала кохана з дитиною,
та, коли відпливав за кордон, –
било море у спину хвилею
й іграшковим дитячим совком…
I за мною будинок старезний
біг, як пес, що зірвавсь з ланцюга…
Та про це вам розкажуть у пресі:
«Обвалився, упала стіна…»
Бігло сонце і небо прапором…
Колисковою мама пливла:
чи за обрієм, чи за катером,
чи за тим, кого більше нема…
II.
Вже й кращий друг емігрував учора,
з собою кликав, як лелека в далі.
Як біле не хотіти, як все чорне?!
Як першість не бажати, коли крайній?!
Там парасолі від дощів укриють…
А нас від бід укрили бані храмів.
Я серце теж залишив на чужині,
а от душа Вітчизною порхає.
Чому мене тримають ці простори?
Чому в безгрішші я такий багатий?
В криниці нам здаються ближчі зорі,
але від себе не емігрувати.
III.
Наші коні іржуть, мов крадені,
і у нас на душі неспокійно,
бо гілля вже до купи складено,
наче руки на грудях покійника.
…Ми із мандрів таки повернемо,
тільки холодно буде вдома…
Не гілля – родовідне дерево
відпалало у полум’ї тому.
IV.
Ми, можливо, звідси всі поїдем згодом…
(І батьки, і діти будуть змінам раді).
Та фантомний біль пуповини роду
нам не дасть забути, хто ми є насправді!
* * *
Нам в очі вставили контактні лінзи,
встромили у вуха слухові апарати,
щоб реальності туманну істину
від нас притишити і приховати.
Наші ноги із кришок пластикових
(їх збирали в супермаркетах, як пожертву),
щоб за пільгами в черзі ми стояли,
й відстояли для вас Незалежність.
* * *
Хоч на Вічність всі мають надію,
світ людський, як яєць шкарлупа, –
миша хвостиком злегка задіне –
і, неначе білок від жовтка,
відділяють вже душу від тіла.
* * *
Можливо життя це – найбільше лайно,
та поки нам м’яко і тепло –
своєї квартири туманне вікно
дорожче махновського степу
тобі і мені.
Це єдине що нас
єднає
і входить у груди
важким та кайфовим, як перший напас,
як вихід, якого не буде.
* * *
Серед сірих радянських протезів житла
бродять мрії яскраві про власний будинок,
де б щаслива родина сама лиш жила –
без сусідського ока в замковій щілині.
Там, де ґанок, роззявивши рота, б дививсь
на смарагдовий ліс і на озеро срібне,
де ставав би собака щораз на диби,
коли в двір мій без стуку б заходили рими.
Я у долі моєї не прошу палац,
хоч для мене мій дім – неприступна фортеця.
Але, поки у грудях ця мрія пала, –
я будую себе – я будую мій Всесвіт!
* * *
У вигрібній ямі твоєї любові
колишні кохання, зради і пристрасті,
світанки найперші з тобою
і ночі останні – на відстані.
Така яма є у кожного в серці.
В ній добре хробаків копати для риби.
Та ми не рибалки – немає сенсу
дурити себе, що ти знаєш ніби
для чого тримаєш в собі цю яму,
себе поїдаєш риб’ячим кормом.
І менше турбує відкрита рана,
підступних гачків риболова.
КОД ШЕВЧЕНКА
Комусь потрібен „Код да Вінчі”,
мені – Шевченка заповітний код –
код України, введений у Вічність
під назвою сміливою – „Народ”.
(Хай безталанний: син і рідний брат
для нього я. І українець кожен.
І як батьків не можна обирать –
я кращого вже вибрати не зможу).
Хоч подалось і щастя в жебраки,
і ребрами моя хатина світить.
Із „Кобзаря” як пташка із руки
збиратиму я зерня заповітне –
код України – генетичний код –
Шевченком код записаний у Вічність
під назвою сміливою – „Народ”,
якому цікавіший „Код да Вінчі”.
* * *
„Картина на реставрації” –
напис на місці картини.
Усе відновлять художники:
і фарби, і полотно…
Та як відновити мову без участі нації?
„Література на карантині” –
табличка замість літератури,
мов знак „ходу немає” на виході з метро.
ДРУЖИНІ
I.
Дружина – від слова «Друг»!
Дружина – від слова «Жити»!
Ти джина – любові дух –
подужала з серця звільнити…
Тепер він готовий на все:
загадуй свої бажання!
Ти – долі моєї сенс…
Чого ж так мовчиш… безжально?!
Лиш очі твої мов хіть:
без кількості і обмежень…
Ти жінка – на сотню століть –
одна, що мене бентежить!
Твій погляд, твій подих, твій рух,
і цнота твоя, і хтивість…
Єдина з якою живу…
Й з якою померти хотілось…
II.
Вже наш малюк тобі дарує квіти…
А пам’ятаєш перший той букет –
його тримав, як руку мами, діти –
я так хотів порадувать тебе.
Мов прапор розвивався він за вітром…
А перехожі весело услід
мені дивились, ніби з цілим світом
я почуття в цих квітах розділив.
Тобі букет вручив, собою гордий.
А ти сміялась – у руках твоїх
була порожня сяюча обгортка.
І моє серце вже було у них.
III.
Ти не на обкладинці «Плейбою».
В списку «Форбс» мене шукати марно.
Випадковість нас звела з тобою,
щоб її колись назвали: «-Карма».
IV.
Ти – маленька дівчинка,
що змінила нічний горщик на столовий,
але хіба це робить тебе старшою?
Ти – маленька квіточка,
пересаджена з підгузків до стрінгів
та чи це зробило тебе менш чарівною?
Ти – маленька зірочка, що залишила небеса
аби, відбившись у моїх очах, заповнити собою порожнечу між ребрами зліва,
але чи це робить тебе менш жаданою?
Ти – маленька річечка,
що впадає у океан любові
і несе мене за течією, знерухомленого воронкою твоєї спраглої душі,
та чи це зробило тебе менш коханою?
Ти – маленька свічечка,
стиснена в руках нашого малюка,
що розвіює темряву перед кожним його кроком у життя,
але чи це робить тебе менш яскравою?
Ти – маленька! Моя маленька!