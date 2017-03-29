Мультимедійне видавництво Стрельбицького і літературно-художній інтернет-журнал «Стос» шукають авторів, які пишуть українське ліричне (любовне) фентезі, для подальшої співпраці й видання електронних книг на сайтах «Амазон», «Андронум», «Літрес», «Букмейт» та ін.

Приймаються прозові твори в жанрі любовного фентезі, з використанням суто українських міфологічних образів. У розшуку українська автентика.

Обсяги:

Приймаються як коротка проза, так і романи. Коротка проза має бути обсягом від 30 000 знаків із пробілами. Романи мають бути обсягом від 50 000 знаків із пробілами. Максимальний обсяг не обмежений.

Як подавати твори:

Твори надсилаються на електронну скриньку nikolay.kurka@strelbuks.com Подається текстовий файл твору у форматі .doc із зазначенням ім’я та прізвища автора. Короткий синопсис твору (до 200 слів) в окремому файлі. Синопсис буде опубліковано повністю або скорочено (за рішенням організаторів) на ресурсах організаторів. Приймаються виключно ті твори, котрі ще не публікувалися як у паперовому, так і в електронному вигляді (одноразові публікації уривків твору на персональних сторінках у соціальних мережах, блогах чи на персональних сайтах дозволяються). Приймаються твори, написані виключно українською мовою та її діалектами. Приймаються твори авторів з усіх закутків світу без жодних обмежень. Організатори за підсумками пошуків запускають книжкову серію «Ліричне фентезі».

Дедлайн: 7 січня 2018 року.

Винагорода

Краща коротка проза вийде окремою електронною збіркою ліричного фентезі, яка буде розміщена на понад 100 майданчиках для продажу («Амазон», «Андронум», «Літрес», «Букмейт» та ін.). Кращі романи вийдуть окремими електронними книгами, які будуть розміщені на понад 100 майданчиках для продажу («Амазон», «Андронум», «Літрес», «Букмейт» та ін.). З обраними авторами буде підписаний договір, за умовами якого автор отримуватиме роялті до 80% від продажу книги. Найкращі автори-переможці отримають подарункові паперові екземпляри своїх книг (пейпер беки).