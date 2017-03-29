Найбільший книжковий і літературний захід Центрально-Східної Європи незабаром відчинить двері для своїх відвідувачів. З 14 до 17 вересня у львівському Палаці Мистецтв та у понад 40 локаціях міста, відбудеться 24-й «Форум видавців у Львові: точка творення».

За 4 дні можна буде відвідати близько 1000 культурних та освітніх заходів.

Форум видавців у Львові – це:

24-ий Національний книжковий ярмарок

12-ий Міжнародний літературний фестиваль

23-ій Конкурс і церемонія вручення премії «Найкраща книга Форуму»

8-ий Всеукраїнський бібліотечний форум

6-а Благодійна акція «Третій вік: задоволення від читання»

Співорганізатори: Львівська міська рада, Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Українська бібліотечна асоціація

За підтримки: Міністерства культури України, Посольства США в Україні, Міжнародного фонду «Відродження», ГО «Українська Галицька Асамблея»

Спонсор: Райффайзен Банк Аваль

Поштово-логістичний партнер: Укрпошта

Офіційні партнери з проведення заходів: Холдинг емоцій FEST!, Kumpel’ Group, арена-клуб «Малевич»

Офіційні партнери з поселення: готель «Леополіс», готель «Дністер»

Офіційні інтернет-партнери: Укртелеком, Каламар

Офіційний технічний партнер: Комп’ютерний Всесвіт

Інноваційний партнер: Aruba

Генеральні медіа-партнери: Еспресо, 1+1 (Книголав), День, Громадське радіо, Український тиждень

Програмні партнери:

Відділ преси, освіти і культури Посольства США в Україні, Французький інститут в Україні, Шведський інститут, Літературна фундація Нідерландів, фонд «Українсько Єврейська Зустріч» (Канада), Литовський інститут культури, Інститут Гете в Україні, Інститут Адама Міцкевича, Польський інститут у Києві, Бюро австрійського співробітництва у Львові, Чеський центр у Києві, ГО «Літературний клуб» (Словаччина), Центр літературної інформації (Словаччина), Данська фундація мистецтв, Спілка письменників Литви, Посольство Швеції в Україні, Інститут Книжки (Польща), Колегіум Східної Європи (Польща), Книжки з Білорусі, Білоруський ПЕН-центр, Спілка письменників Білорусі, Корпорація «Меридіан Чернівці», Літературний журнал «ШО», ГО «Український Літературний Центр», Арт-центр Павла Гудімова «Я Галерея», ГО «Феміністича майстерня», Проект «Зоряна фортеця», Міжнародний фонд «Відродження»,юридична компанія Arzinger, Відкрита бібліотека крáсних мистецтв, Бюро «Креативна Європа», Український інститут майбутнього, Українська галицька партія, Експертний корпус, адвокатське об’єднання «Бачинський, Коломієць та партнери», ГО «15х4 Talks», Продакшн-студія «OFF Laboratory», ЛКП «Інститут просторового розвитку», Клуб творчої філософії, проект NOVA OPERA, ГО «Асоціація правників України», ГО «Крим SOS», ГО «Креативне місто», Громадська організація «Свербивус», Майстерня втілення змін ЯБКО, Туристично-екскурсійна спілка «Geoattractions»,

Партнери з проведення заходів:

Холдинг емоцій FEST!, Lem Station, арена-клуб «Малевич», Львівська національна опера, Львівський академічний театр імені Леся Курбаса, Львівська національна філармонія, Мистецьке об’єднання «Дзиґа», Kumpel’ Group, Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка, ЛНМА ім. Лисенка, Льві́вський інститу́т ба́нківської спра́ви УБС Нацбанку України, Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені І. Франка, Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, Інформаційно-ресурсний центр ім. Митрополита Андрея Шептицького УКУ, Львівська обласна бібліотека для дітей, Львівська обласна бібліотека для юнацтва, ЦБС для дітей м. Львова, ЦБС для дорослих м. Львова, Перша львівська медіатека, Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», Музей етнографії та художнього промислу НАН України, Музей історії релігії, Львівський історичний музей, Книгарня «Є», Книгарня «Книжковий Лев», паб «Купіца», Libraria speak easy bar, кафе «Старі мури», готель «Leopolis», готель «Жорж», Communa, Національна скаутська організація України «Пласт», ГО Самопоміч, Ощадбанк, Асоціація банків Львівщини

Партнери з поселення:

Готелі: Leopolis, Premier Hotel Dnister, Вінтаж Бутік, Львів, Ірена, Джем, Ibis Styles Lviv Center, Reikartz Hotel Group, арт-готель «Модерн», гостинний дім «Архистратиг», DREAM Hostel Lviv, Екотель

Партнери з харчування:

Холдинг емоцій FEST!, Kumpel’ Group, Фестиваль вуличної їжі «Street Food So Good», Студія кейтерингу «Chef», паб «Купіца», паб «Білий лев»

Медичний партнер: Медікавер

Wellcome-Partner: ДА «МА «Львів» ім. Данила Галицького

Travel-Partner: Tickets.ua

Аудит: Контракти аудит

Дитячі партнери: Ігроленд, Винахідник

Комунікаційні партнери: PR-агенція GOLOVA, Інтернет-компанія Biblyuk.com, Marketing Studio FAJTA, Корпорація рекламних послуг «КІ Медіа / Фама»

Медіапартнери:

Офіційні: Твоє місто, ZIK, UA:Перший, ТРК Львів, Львівська хвиля, Країна ФМ, Old fashioned radio, Фокус, Aeroplan, Газета по-українськи, Gazeta.ua, Країна, Platforma, Rabota.ua, Gismeteo.

Офіційний медіапартнер благодійної акції «Третій вік: задоволення від читання» – газета «Порадниця»

Спеціалізовані: Barabooka, 5books, Буквоїд, Читомо, ЛітАкцент, Друг читача, Критика

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