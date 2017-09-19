Свого часу літературно-художній інтернет-журнал «Стос» провів конкурс «Зачаєний жах» (2016 р.), присвячений творчості Говарда Філіпса Лавкрафта. Конкурсні оповідання, а також твори, рекомендовані редактором сайту «Стос», будуть опубліковані у збірці «Дотик зачаєного жаху», яка вийде до виставки на Франкфуртському ярмарку, котра відбудеться 11-15 жовтня 2017 року. Спонсор видання – ГО «Літмайданчик». Збірка вийде у видавництві «Електрокнига».

Автори оповідань отримають авторські примірники після Франкфуртського ярмарку. Наразі триває робота над обкладинкою та версткою.

Список конкурсних оповідань, які орієнтовно ввійдуть до книги:

Інгвар АНТ. «Шепіт сосен»

Роман БАТЬКОВИЧ. «Дивний випадок у Биринськім лісі»

Джой ВЕЛЛС. «Безрукі й безногі усміхаються»

Віталій ГЕНИК. «У смерті мертві імена»

Артур ЗАКОРДОНЕЦЬ. «Я їду»

Василь ЗОЛОТАРЬОВ. «Історія Вільмоша Константа»

Сергій КАВ’ЯР. «The Nobodies»

Віталій КВІТКА. «Дніпровська траса»

Євген ЛІР. «Степ»

Олександр ЛОУРЕНС, Ема ІЛЬМ. «Білий туман Карпат напередодні літа»

Андрій ПЕТРАШ. «Первісток сонця»

Сергій РИБНИЦЬКИЙ. «Тенета Антменколона»

Владислава САХНЮК. «Шепіт»

Влад СОРД. «Безодня»

Олег СТЕЦЮК. «Дрогобицькі вулиці»

Олексій СУДАРЕНКО. «Годованець»

Вагіф СУЛТАНЛИ. «Зворотний потік» (переклад з азербайджанської Ніни Білокопитової)

Елен ТЕН. «Хист»

Євгенія ХОХЛОВА. «Кальвадос»

Рекомендовані редактором сайту «Стос» твори, які орієнтовно ввійдуть до книги:

Володимир КОМПАНІЄЦЬ. «Жнива»

Віта МИХАЙЛОВА. «Ляльковий театр»

Галіт Дахан КАРЛІБАХ. «Лінбер» (переклад з англійської Тетяни Троїцької)

Журнал «Стос» дякує авторам і членам журі за участь у конкурсі «Зачаєний жах», а також спонсору видання збірки – ГО «Літмайданчику».