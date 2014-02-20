На Франкфуртському ярмарку 11-15 жовтня 2017 року буде представлена збірка українських горор-оповідань «Дотик зачаєного жаху», але вже сьогодні можна побачити обкладинку книжки.

Поза сумнівом, ця книга не дасть читачеві стулити повіки, доки не буде перегорнута остання сторінка. Історії, в котрих зачаївся справжній, незбагненний жах, від вельми цікавих і перспективних українських авторів — переможців конкурсу «Зачаєний жах» літературно-мистецького журналу «Стос». Пронизливі оповідання «Жнива» та «Ляльковий театр», обрані редактором журналу «Стос». І на завершення — приємний бонус для поціновувачів химерної прози: оповідання «Зворотний потік» знаного азербайджанського прозаїка Вагіфа Султанли та новела молодої ізраїльської письменниці Галіт Дахан Карлібах, лауреатки різних міжнародних премій.

Ірен Роздобудько:

Ця неординарна збірка для тих, хто в глибині безодні здатен побачити зблиск небезпечних очей, а в телефонній слухавці почути потойбічний хрип двійника. Хто, перед тим, як увімкнути світло, уявляє тінь біля вікна, а в далекому відлунні чує голоси неземних істот.

Богдан Коломійчук:

Перед нами хороший зразок якісної горорної прози. Кожне з оповідань тримає читача в напрузі аж до останнього абзацу, тобто виконує сповна завдання свого жанру. Що ж до авторів, переможців конкурсу, то вони попри те, що наразі є дебютантами, впевнено заявляють про себе, як про майстерних письменників.

Радій Радутний:

Буде страшно.