Стартував конкурс оповідань «Львів. Доза. Порно»
Ти фанатієш від Мішеля Уельбека? Давно мріяв написати оповідання та стати українським Чаком Поланіком? Тоді цей конкурс саме для тебе!
Тема – Львівський антигламур.
Умови конкурсу:
- Приймаються оповідання у будь-якому жанрі контркультури, “хуліганської прози”.
- Максимальна кількість знаків – 20 000.
- Приймаються твори, написані українською мовою.
- Дедлайн надсилання творів – 31 січня 2018 року.
Найкращі оповідання увійдуть у збірку.
Журі першого туру:
- письменник, рецензент та культурний менеджер Олександр Завара;
- письменник та перекладач Остап Українець;
- письменник та культурний менеджер Остап Микитюк;
- письменниця та культурна діячка Аліса Гаврильченко;
- під керівництвом директора ГО “Агенція культурного розвитку” – Вікторії Михайлової
Вимоги до оформлення оповідання:
- текст у редакторі Microsoft Word; шрифт – 12;
- інтервал – 1,5;
- усі поля – 2 см;
- гарнітура Times New Roman. Відступи абзаців мають формуватися за допомогою віконця «Абзац» – «Перший рядок» у документі Ворд, а не за допомогою клавіші «Tab»;
- діалоги персонажів та весь текст у творі мають бути з ТИРЕ «—», а не з маркером для списку;
- у текстовому файлі вказуйте Ваше ім’я та прізвище, електронну адресу, телефон (перед назвою – вгорі справа). Обов’язково вказуйте назву твору.
Оргкомітет залишає за собою право не розглядати тексти, які не відповідатимуть вищезазначеним вимогам.
FB група ЛітМайданчик
Надсилайте оповідання через форму на сайті.