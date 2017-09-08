Ти фанатієш від Мішеля Уельбека? Давно мріяв написати оповідання та стати українським Чаком Поланіком? Тоді цей конкурс саме для тебе!

Тема – Львівський антигламур.

Умови конкурсу:

Приймаються оповідання у будь-якому жанрі контркультури, “хуліганської прози”.

Максимальна кількість знаків – 20 000.

Приймаються твори, написані українською мовою.

Дедлайн надсилання творів – 31 січня 2018 року.

Найкращі оповідання увійдуть у збірку.

Журі першого туру:

письменник, рецензент та культурний менеджер Олександр Завара ;

; письменник та перекладач Остап Українець ;

; письменник та культурний менеджер Остап Микитюк ;

; письменниця та культурна діячка Аліса Гаврильченко ;

; під керівництвом директора ГО “Агенція культурного розвитку” – Вікторії Михайлової

Вимоги до оформлення оповідання:

текст у редакторі Microsoft Word; шрифт – 12;

інтервал – 1,5;

усі поля – 2 см;

гарнітура Times New Roman. Відступи абзаців мають формуватися за допомогою віконця «Абзац» – «Перший рядок» у документі Ворд, а не за допомогою клавіші «Tab»;

діалоги персонажів та весь текст у творі мають бути з ТИРЕ «—», а не з маркером для списку;

у текстовому файлі вказуйте Ваше ім’я та прізвище, електронну адресу, телефон (перед назвою – вгорі справа). Обов’язково вказуйте назву твору.

Оргкомітет залишає за собою право не розглядати тексти, які не відповідатимуть вищезазначеним вимогам.

FB група ЛітМайданчик

Надсилайте оповідання через форму на сайті.