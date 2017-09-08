Стартував конкурс оповідань «Львів. Доза. Порно»

Ти фанатієш від Мішеля Уельбека? Давно мріяв написати оповідання та стати українським Чаком Поланіком? Тоді цей конкурс саме для тебе!

Тема – Львівський антигламур. 

Умови конкурсу:

  • Приймаються оповідання у будь-якому жанрі контркультури, “хуліганської прози”.
  • Максимальна кількість знаків – 20 000.
  • Приймаються твори, написані українською мовою.
  • Дедлайн надсилання творів – 31 січня 2018 року.

Найкращі оповідання увійдуть у збірку.

Журі першого туру:

  • письменник, рецензент та культурний менеджер Олександр Завара;
  • письменник та перекладач Остап Українець;
  • письменник та культурний менеджер Остап Микитюк;
  • письменниця та культурна діячка Аліса Гаврильченко;
  • під керівництвом директора ГО “Агенція культурного розвитку” – Вікторії Михайлової

Вимоги до оформлення оповідання:

  • текст у редакторі Microsoft Word; шрифт – 12;
  • інтервал – 1,5;
  • усі поля – 2 см;
  • гарнітура Times New Roman. Відступи абзаців мають формуватися за допомогою віконця «Абзац» – «Перший рядок» у документі Ворд, а не за допомогою клавіші «Tab»;
  • діалоги персонажів та весь текст у творі мають бути з ТИРЕ «—», а не з маркером для списку;
  • у текстовому файлі вказуйте Ваше ім’я та прізвище, електронну адресу, телефон (перед назвою – вгорі справа). Обов’язково вказуйте назву твору.

Оргкомітет залишає за собою право не розглядати тексти, які не відповідатимуть вищезазначеним вимогам.

FB група ЛітМайданчик

Надсилайте оповідання через форму на сайті.

Поділитись ланкою в соціальних мережах

Залишити відповідь

Щоб прокоментувати, відрекомендуйтеся за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *