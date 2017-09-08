Видавництво «Видавництво», вже добре відоме книжкою для дітей про толерантність «Майя та її мами», починає безпрецедентний для України проект під назвою «Це зробила вона». Проект передбачає появу інформації про 100 фахівчинь, які століттями творили історію України у різних сферах, від давнини до сучасності. Основою проекту стане видання двох ілюстрованих томів про 100 видатних жінок України, 50 на першому етапі, та ще 50 – у другому томі, який зватиметься «Це теж зробила вона» і планується на 2019 рік. В перспективі планується створення як сайту, так і розмаїтої сувенірної продукції, об’єднаної темою проекту, аж до пересувної виставки містами України і, можливо, закордоном. Історії книжки «Це зробила вона» будуть написані сотнею знакових постатей України, найкращих представників своїх професій і проілюстровані сотнею українських ілюстраторів, дизайнерок, графіків. Пропонована концепція дозволить якнайяскравіше й осібніше презентувати видатних українок, проговорити і зрушити дискримінаційні історичні та сучасні дискурси. Ми вдячні за допомогу з добором імен письменницям Катерині Калитко і Олені Герасим’юк.

Фахові історики та мистецтвознавці співпрацюватимуть з авторами у роботі над двотомником. Конкретні імена – хто про кого пише і хто оформлюватиме – будуть називатися на ресурсах «Видавництва» під гештеґом #цезробилавона уже незабаром.

Коментар

«Цей двотомник вагомо акцентує увагу на загальнолюдських цінностях. Він по-особливому демонструє внесок жінок у творення України і наголошує на рівності у здійсненні прав та реалізації власного потенціалу у будь-якій сфері. Жінки, які зрушували і досі зрушують сучасні дискурси, є ключовими постатями, як для юних читачів, так і для дорослих, які часто керуються тими чи тими соціокультурними стереотипами. Для мене створення двотомника “ЦЕ ЗРОБИЛА ВОНА” – подія. Понад п’ять років я викладала дитячу літературу в університеті, де ми зі студентами глибоко аналізували книжки подібні за напрямком (в США книжки для дітей про жінок набули великої популярності з 2000-х). Такі книжки були для нас ключовими, як і ті книжки, які всіляко торкалися рівноправ’я в суспільстві. Мені важить, що цей проект відбудеться. Бути його частиною – неймовірно».

Оксана Лущевська, письменниця, перекладачка, доктор наук у галузі освіти.

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