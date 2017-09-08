Катерина ТЕЛІГА. Понеділки
понеділки
ці понеділки
пласкі терпкі понеділки
тугі і непередбачувані
як логіка пересічної блондинки
тягнуться
яться
ться
паломники Середньовіччя
розтираючи стопи
викручуючи гомілки
об кострубаті шляхи
кошлаті узбіччя
тягнуться
яться
ться
такі однакові
у сірих плащах
з великим спільним каптуром
хоч дух зачах
все ж ремигають
переминаючи шлях
беззубим костуром
тягнуться
яться
ться
пласкі понеділки
у минулого на хвості
нагадуючи увесь час
що ми гості і тільки
у цьому складному житті