понеділки

ці понеділки

пласкі терпкі понеділки

тугі і непередбачувані

як логіка пересічної блондинки

тягнуться

яться

ться

паломники Середньовіччя

розтираючи стопи

викручуючи гомілки

об кострубаті шляхи

кошлаті узбіччя

тягнуться

яться

ться

такі однакові

у сірих плащах

з великим спільним каптуром

хоч дух зачах

все ж ремигають

переминаючи шлях

беззубим костуром

тягнуться

яться

ться

пласкі понеділки

у минулого на хвості

нагадуючи увесь час

що ми гості і тільки

у цьому складному житті