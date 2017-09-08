Для тих, хто запитував, де можна придбати збірку.

28 жовтня, 12:00

Івано-Франківськ, фестиваль фентезі «Брама» (Університет Короля Данила)

Збірка буде розігруватися разом з іншими рідкісними книгами на воркшопі «Мала жанрова проза: де її шукати та як писати». Організатори: «Стівен Кінг. Український клуб» та Дімка Ужасний.

30 жовтня, 18:30

Вінниця, книгарня «Є» (вул. Соборна, 89)

Презентацію модерує відома українська письменниця Вікторія Гранецька, одна з укладачок і редакторок збірки «Дотик зачаєного жаху». Також будуть присутні автори, чиї твори увійшли до книги.

12 листопада, 13:00

Київ, IV Міжнародний фестиваль фантастичної літератури і уявних світів «LiTerra Con» (Музей історії Києва)

Презентація збірки відбудеться разом із декількома авторами, чиї твори увійшли до книги. Модератори – одні з фіналістів конкурсу “Зачаєний жах”: Роман Батькович і Євген Лір.

Крім того, пізніше можливі події в Мелітополі, Харкові та ін. містах. Усім, хто бажає послухати і почитати страшні історії, – приходьте!