Книгарня «Є», літературно-художній журнал «Стос», Міжнародна літературна платформа «ЛітМайданчик» та видавництво «Електрокнига» запрошують на вже традиційну напередодні Гелловіна презентацію збірки моторошних оповідань, що відбудеться 30 жовтня у Вінниці за участі авторів книги.

Минулоріч на Гелловін у нас було презентовано збірку «Ігри з темрявою», до якої увійшли п’ятнадцять кращих оповідань літературного конкурсу від журналу «Стос». Цього року новий конкурс і нова збірка – «Дотик зачаєного жаху», укладена з двадцяти двох горор-оповідань українських та закордонних майстрів жаху й представлена на Франкфуртському книжковому ярмарку-2017.

Поза сумнівом, ця книга не дасть читачеві стулити повіки, доки не буде перегорнута остання сторінка. Історії, в котрих зачаївся справжній, незбагненний жах, від вельми цікавих і перспективних українських авторів — переможців конкурсу «Зачаєний жах» літературно-мистецького журналу «Стос». А на завершення — приємний бонус для поціновувачів химерної прози: оповідання «Зворотний потік» знаного азербайджанського прозаїка Вагіфа Султанли, новела «Лінбер» ізраїльської письменниці Галіт Дахан Карлібах та «Ляльковий театр» від засновниці «ЛітМайданчика» Вікторії Михайлової.

«Ця неординарна збірка для тих, хто в глибині безодні здатен побачити зблиск небезпечних очей, а в телефонній слухавці почути потойбічний хрип двійника. Хто перед тим, як увімкнути світло, уявляє тінь біля вікна, а в далекому відлунні чує голоси неземних істот».

Ірен Роздобудько

Тож ласкаво просимо напередодні Ночі всіх святих у вінницьку книгарню «Є», де зберуться шанувальники якісної химерної прози.

Вас лякатимуть: Сергій Рибницький, Влад Сорд, Артур Закордонець

Модератор: Вікторія Гранецька

Початок – о 18:30

Вхід вільний