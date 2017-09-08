Тобі набридли звичні формати поетичних тусівок? Оці читання «поети для поетів» або ж читання під гітарку? Виступи більше не заводять та немає звичного драйву?

Розбий стіну буденності своїми текстами! Викинь з голови усі стереотипи про батли! Ми готуємо для тебе щось по-справжньому особливе.

Уже 22 листопада у Довженко.Центр (Київ, вул. Васильківська, 1) 12 поетів та поеток зустрінуться у дійсно жорсткому батлі «Poetry Bricks», щоб вирішити одвічне питання, хто ж кращий?

Учасників чекають 2 раунди. У першому кожен матиме 3 хвилини, щоб вразити непідкупне журі. До другого туру пройде лише 4 найкращих. І, обравши з 2-х запропонованих тем, зможуть прочитати ще по одному тексту. Обирати переможця бійні будуть журі та глядачі.

Хто зможе переступити через себе та розбити стіну поезією? Перевіримо?

Реєструйся й доведи, що немає нічого неможливого.

А ще на учасників та глядачів чекає багато несподіванок та сюрпризів.

www.facebook.com/events/183897475520630